Avustralya Başbakanı açıkladı: Türkiye ev sahipliği yapacak

Türkiye ile Avustralya arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) gelecek yıl nerede düzenleneceğine ilişkin rekabette sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen arasında süren müzakerelerin ardından Avustralya, COP31’e ev sahipliği yapma konusunda geri adım attı. Bowen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, konuda uzlaşmaya varıldığını belirterek Türkiye’nin ev sahipliğini üstleneceğini, Avustralya’nın ise müzakereleri yönetmekten sorumlu olacağını aktardı.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA VARILMASI ÖNEMLİYDİ"

Bowen, gelecek yılın ev sahibinin belirlenememesi halinde etkinliğin BM’nin İklim Merkezi’nin bulunduğu Almanya'nın Bonn şehrinde düzenleneceğini hatırlatarak, "Açıkçası Avustralya bu hakkı kazanabilseydi harika olurdu ama her şeyi elde edemeyiz. Bu süreç oybirliği ile ilerliyor. Oybirliği de, birinin teklifimize itiraz etmesi durumunda konferansın Bonn’a taşınması ve 12 ay boyunca bir liderin olmaması anlamına geliyor. Bu, çok taraflılık ve zorlu çevreye karşı sorumsuzluk olurdu, bunun olmasını istemezdik. Bu yüzden Türkiye ile anlaşmaya varılması önemliydi" dedi.

Bowen, bu kararın Pasifik bölgesi ve Avustralya’nın çıkarlarına fayda sağlayabileceğini öne sürerek, anlaşma sayesinde COP31 öncesinde bir Pasifik adasında bölgenin güçlendirilmesine ilişkin finansmanın oluşturulabileceği bir yan etkinlik düzenlenebileceğine de dikkat çekti.



ALBANESE: "TÜRKİYE EV SAHİBİ OLACAK, AVUSTRALYA BAŞKANLIK EDECEK"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise konuya ilişkin Belem kentinde süren müzakerelerin Avustralya için "mükemmel bir şekilde sonuçlandığını" ifade etti. Albanese, "Sonuç Avustralya ve Türkiye için büyük bir zafer oldu. Türkiye konferansa ev sahipliği yapacak ancak Avustralya, COP müzakerelerine başkanlık edeceği için çok güçlü bir konumda olacak" açıklamasını yaptı.

Avustralya tarafından alınan karar, Pasifik ülkelerinin tepkisini çekti. Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko, "Sonuçtan hiç memnun değiliz. Böyle olduğu için hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Avustralya’nın ev sahipliği teklifinin kabul edilmesi durumunda Pasifik ülkelerine ortak ev sahipliği vaadinde bulunduğu biliniyor.

COP KONFERANSLARI

Her yıl gerçekleştirilen Taraflar Konferansı, iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve yenilikçi çözümler için önemli bir platform. 1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.