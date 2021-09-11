Avustralya aslında yok! Bu kez de 'ülke karşıtlığı' komplo teorisi

Avustralya aslında var olmayan bir yer mi? The Guardian'da yer alan habere göre bu ilginç bilgi doğru olabilir...

Ülkenin varlığını inkar eden bir teori giderek zemin kazanıyor. Ancak ülkelerin ve şehirlerin sadece hayal gücümüzün ürünü olduğu fikri, aslında web'in doğuşuna kadar uzanan bir mit.

Bazıları tarafından şaka ya da komplo teorisi olduğuna inanılan bu keşif, 2017'nin başlarında Reddit'te formüle edildikten sonra son haftalarda sosyal medyada dolaşıyordu. Ancak bu varsayımın türünün tek teorisi olmadığı ortaya çıktı: Yıllar boyunca çevrimiçi dedektifler her türlü yerin var olmadığını keşfetti.

Listenin başında Finlandiya var, bazıları Rusya ile İsveç arasında yer alan Finlandiya’nın iddiaya göre İkinci Dünya Savaşı'na doğru Sovyet işgaline karşı cesur bir arkadan koruma harekatı yürüttüğüne inanıyor. Bu teori 2015'te Reddit'te de doğdu. Raregan adlı kullanıcının açıklamasına göre Finlandiya sadece, Rusya'dan Japonya'ya suşi ihracatına yardımcı olma amacıyla balıkçılık kotaları oluşturmak için tasarlanmış kurgusal bir yaratımdı.

Geçen yaz, başka bir Reddit kullanıcısı, görünüşe göre bir İtalyan şakasının sonucu olarak 300.000 nüfuslu İtalyan Molise bölgesinin var olmadığını öne sürerken, Brezilyalılar, neredeyse beş yıldır, kuzeybatıdaki Acre eyaletinin var olmadığı olmadığı, varsa da zamanın unuttuğu, hala dinozorların yaşadığı bir ülke olduğuna dair çevrimiçi bir teoriyi konuşuyor.

Bir ülkenin ya da bölgenin var olmadığı şakası ya da titizlikle kanıtlanan ve tartışılan teorisi aslında internetteki en eski mitlerden biri. 1993 gibi erken bir tarihte, web'den önce gelen çevrimiçi tartışma platformu olan Usenet'in Alman kullanıcıları, 300.000 nüfuslu Westfalya kasabası Bielefeld'in CIA, Mossad ve uzaylılar yada üçünün bir kombinasyonu tarafından yaratılmış bir kurgu olduğuna dair hikayeler yazdılar.

Şaka, onlarca yılı, çevrimiçi platformları, dil engellerini ve uluslararası kültürleri aştı ve dolaşımına devam ediyor.

Yazar Mollie Goodfellow, "Mitlerin güzelliği, şekillendirilebilir olmaları ve herkesin bir şeyler üzerinde kendi dönüşlerini yapıp hikayeye katılabilmeleridir" diyor. "Sanırım hepimiz, özellikle de farklı kliklerin ve alt grupların oluşabildiği internet ortamında, hikayelere dahil olmaktan biraz hoşlanıyoruz.” diye de ekliyor.

Sahte haberlerin ve ana akım medyanın komplolarının oldukça yoğun olduğu bu günlerde, yine de hiçbir bilgi hafife alınmıyor. Bu yüzden The Guardian, kayıt dışı konuşmayı kabul eden bir diplomatik kaynakla temasa geçti.

Görüşmede Finlandiya ve Avustralya’nın var olup olmadığı iddiaları hakkında ne yapılabileceği tartışılacak.

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