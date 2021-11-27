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Avustralya, 9 Afrika ülkesinden uçuşları durdurdu

#Avustralya#Afrika#Uçuş Yasağı
Avustralya, 9 Afrika ülkesinden uçuşları durdurdu

Avustralya, "Omicron" adı verilen yeni korona virüs mutasyonu nedeniyle 9 Afrika ülkesinden uçuşları 14 gün süreyle askıya aldı.

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Avustralya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron'a karşı sınır tedbirlerini arttırdı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakan Hunt, "Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Hunt'ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya'ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak. Avustralya'ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

Avustralya'da korona virüs salgınında şu ana kadar 206 bin 744 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 990 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip ülkede korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 72.4 olarak açıklandı.

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#Avustralya#Afrika#Uçuş Yasağı

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