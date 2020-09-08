Avukatlar açıkladı: Mursi'nin oğlu zehirli madde ile öldürüldü!

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, geçtiğimiz yıl babasının ölümünden birkaç ay sonra hayatını kaybetmişti. Mursi ailesinin avukatları, Abdullah Mursi’nin zehirli bir madde ile öldürüldüğünü açıkladı.

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2019 yılında ölümünün ardından oğlu Abdullah Mursi birkaç ay sonra hayatını kaybetmişti. Devlet yetkilileri yaptığı açıklamada, Abdullah'ın kendine ait aracı kullanırken kalp krizi geçirdiği ve derhal hastaneye kaldırılmasının ardından tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği söylenmişti. Muhammed Mursi’nin aile avukatları yaptığı açıklamada, Abdullah Mursi’nin kalp krizinden dolayı değil, zehirli bir maddeyle öldürüldüğünü açıkladı.

Guernica 37 Uluslararası Adalet Kurulu Abdullah Mursi’nin öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini duyurdu.

Londra merkezli avukatlık ofisi Guernica 37 yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgiye göre Abdullah Mursi zehirli bir maddenin enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybetti. Öldükten sonra ise kendi aracı ile özellikle çevrede bulunan hastanelere değil 20 kilometre uzakta bir hastaneye götürüldü” dedi.

Guernica 37 yetkililerinden Toby Cadman, Abdullah Mursi’nin ölümüne neden olan sebeplerin sır olduğunu ve Abdullah’ın sosyal medyada, Muhammed Mursi’yi öldürmekle bazı devlet yetkililerini suçlamasının ardından ölüm korkusu ile yaşadığını açıkladı.

Mısırlı avukatlar söz konusu cinayeti bilmekle suçladıkları bazı devlet yetkililerine yönelik tarafsız soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

Yerel basında, Abdullah’ın ölümünde suç şüphesi olmadığı fakat Abdullah’ın daha önce benzeri bir sağlık problemi yaşamadığı söyleniyor.