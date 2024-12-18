Avukatı açıkladı: Almanya'nın konuştuğu hırsız dizi yıldızı oluyor

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Almanya'nın Bremen kentinde karıştığı 8.2 milyon Euro'luk soygun ile tanınan Yasemin Gündoğan, ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından birine imza attıktan sonra Bremen Havalimanı'nda teslim olarak hakim karşısına çıktı.

2021'de nakit taşıma şirketi Loomis'te çalıştığı sırada 8.2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan, 3 yıl sonra çıktığı mahkemede işlediği suçu itiraf etti.

Alman televizyonu RTL'de yer alan habere göre, Yasemin'in avukatı Carsten Scheuchzer, müvekkilinin teslim olmasına ilişkin "Yasemin artık yüzleşmekten kaçmak istemiyordu. Bu yüzden Mart ayında teslim oldu" dedi.

Mahkemede “Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil" diyen Yasemin'in, 6 yıl 9 ay hapis cezasına ve çaldığı 8.2 milyon Euro'yu geri ödemesine hükmedildi.

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DİZİ YILDIZI OLUYOR

Çalıştığı gün toplamda 17 milyon Euro para sayan Yasemin, bu paranın neredeyse yarısını çöp kutusuna attı ve Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'de 1033 gün kaçak hayatı yaşayan Yasemin, Türkiye'deki lüks otellerde ve havuzlu villalarda saklandı.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'de 20 bin Euro harcayan Yasemin'in kaçak hayatının, belgesel dizisi yapılması kararlaştırıldı.

Bremen Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın 6. gününde avukat Scheuchzer, Yasemin'in tekrar çalışmaya başladığını "Müvekkilim bir sözleşme imzaladı" sözleriyle duyurdu.

Yasemin'in kaçak hayatının, Ochsenknechts ailesinin yaşamını konu alan “Diese Ochsenknechts” dizisiyle ve gelinlikleri konu alan "Tüll und Tranen" belgeseliyle tanınan Leipzigli bir yapım şirketi olduğu bildirildi.

Bild gazetesine konuşan şirketin Kreatif Direktörü Bernd Schumacher, çekimlerin 2025 sonbaharına kadar devam edeceğini söyledi. 64 yaşındaki Schumacher, dizinin Netflix, Disney ve Amazon gibi uluslararası yayın platformlarında yayınlanacağını ifade etti.

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TÜM AİLESİ GÖNÜLLÜ

Yasemin'in kaçak hayatını anlatması planlanan belgesel dizisinin, Yasemin'in kaçış döneminin nasıl geçtiğini göstereceği belirtildi. Çekimlerin ise Bodrum'da, İzmir'in tatil bölgelerinde ve İstanbul'da yapılacağı aktarıldı.

Schumacher ayrıca, tüm Gündoğan ailesinin çekimlere katılacağını ve çekimlerden hiçbir ücret almayacaklarını, Yasemin'e destek olmak için gönüllü olarak yer alacaklarını vurguladı.