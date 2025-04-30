Avrupa'yı sarsan elektrik kesintilerinin ardından en az 7 kişi öldü: İngiltere'den 'Gariplikler tespit ettik' açıklaması

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Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yer alan Ferrol, Dumbría, Betanzos ve Taboadela yerleşimlerinde en az altı kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Madrid'in Carabanchel semtinde ise elektrik kesintisi sırasında mum kullanımından kaynaklanan yangında bir vatandaş hayatını kaybetti.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintileriyle bağlantılı olduğu düşünülen 7 ölüme ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, Taboadela kasabasında 81 ve 77 yaşlarındaki bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının evlerinde ölü bulunduğu ifade etti.

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İlk belirlemelere göre, şahısların evin dışına yerleştirilen jeneratörden sızan karbonmonoksit gazına maruz kalmaları sonucu zehirlendiği düşünülüyor. Yetkililer, ölenlerden birinin daha önce solunum rahatsızlığı bulunduğu ve zaman zaman solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Galiçya'da elektrik kesintileri nedeniyle meydana geldiği bildirilen diğer ölüm vakaları arasında Ferrol'da 59 yaşındaki kronik rahatsızlığı bulunan bir erkek, Betanzos'ta 80 yaşında bir vatandaş ve Dumbria'da 86 yaşındaki bir kişi yer alıyor. Yetkililer, tüm bu olayların kesintiyle olan bağlantısını detaylı şekilde araştırdıklarını açıkladı.

KESİNTİDEN SAATLER ÖNCE İNGİLTERE'DE 'OLAĞANDIŞI AKTİVİTELER' GÖZLENDİ

İngiltere'nin ulusal elektrik şebekesinde, İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı kesintilerden saatler önce olağandışı aktiviteler kaydedildiği bildirildi. Ulusal Enerji Sistemi Operatörü (Neso), pazar günü erken saatlerde başlayan ve akşam tekrarlanan "alışılmadık" elektrik frekansı dalgalanmalarını incelediğini açıkladı.

The Independent'ın haberine göre, şebeke kontrol merkezindeki görevliler, ilk gariplikleri sabah 02.00 sıralarında Lincolnshire'daki "Keadby 2" gaz santrali ile İngiltere-Danimarka arasındaki Viking Link bağlantısında tespit ettiklerini ifade etti. Yetkililer, aynı bölgede akşam 18.00 civarında benzer teknik sorunların yeniden ortaya çıktığı bilgisini verdi.

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Daily Mail'ın haberinde ise İber Yarımadası'ndaki kesintiden önce İngiltere'nin elektrik sisteminde 2 kez anormallik yaşandığı aktarıldı. İlk olayda elektrik şebekesinin frekanslarında beklenmedik bir "kayma" yaşandığı belirtilirken, ikincisinde ise Viking Link kablolarında arıza meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

The Independent'a konuşan Neso yetkilileri, her iki vakada da şebeke bağlantılarında kopmalar yaşandığını ve mühendislerin müdahalesiyle sistemin stabil hale getirildiğini bildirdi. Neso, söz konusu aktivitelerin nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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REKOR SAYIDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri, acil servis hatlarında rekor düzeyde çağrıya yol açtı. Pazartesi günü İspanya ve komşusu Portekiz'de meydana gelen geniş çaplı kesinti sırasında, acil yardım hatlarına yapılan başvurular normalin iki katına çıktı.

Madrid'deki acil servis merkezleri, kesintinin başladığı pazartesi günü saat 12.33'ten ertesi gün sabah 07.00'ye kadar yaklaşık 5 bin çağrı aldı. İspanyol yetkililer, bu rakamın bölgenin olağan günlük çağrı hacminin çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Katalonya bölgesinde ise pazartesi öğle saatlerinden ile salı sabahına kadar acil yardım hattına 14 bin civarında başvuru yapıldığı belirtildi. Söz konusu sürede kaydedilen çağrı sayısı, bölgenin günlük ortalama 7 bin 100 olan çağrı sayısının neredeyse iki katına çıktı.

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ACİL SERVİSLER DOLDU

İspanya Sağlık Bakanlığı, elektrik kesintilerinin başlamasıyla birlikte, ülke genelindeki acil servislerde olağanüstü bir yoğunluk yaşadığını söyledi. Yetkililer, özellikle asansörlerde mahsur kalanlar ve sağlık sorunları nedeniyle yardım isteyenler için "öncelikli müdahale sistemini" devreye soktuklarını duyurdu.

İspanya'da Valencia bölgesi en yüksek çağrı sayısına ulaştı. Bu bölgedeki acil servisler yaklaşık 32 bin çağrı kaydetti. Bask bölgesinde ise çoğunluğu asansörde mahsur kalma ve elektrik sorunlarıyla ilgili olmak üzere 3 bin 500 çağrı alındı.