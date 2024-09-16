Avrupa’yı ‘Boris’ vurdu! Avusturya ve Almanya'da alarm

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Orta Avrupa ülkeleri, alçak basınç sisteminin bölgeye yoğun yağış bırakmasının ardından şiddetli sellerle boğuşuyor. Sel suları Romanya’da dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çekya ve Polonya’da binlerce kişi tahliye edildi.

ROMANYA’DA SEL 5 CAN ALDI

Adriyatik Denizi’nden Karadeniz’e kadar etkili olan Boris siklonu, Romanya’nın doğusundaki köyleri sular altında bıraktı. Galati bölgesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin evin sel sonucu hasar aldığı açıklandı. Ülke genelinde 19 yerleşim yerinde tahliye çalışmalarına helikopterler katıldı; çok sayıda ağaç yollara devrildi ve trafik aksadı.

ÇEKYA’DA 4 KİŞİ KAYIP

Çekya’da çoğu nehirdeki suların yükselmesi ve şiddetli yağmurun devam edeceğine dair meteoroji raporlarının ardından, yetkililer Polonya sınırına yakın yaklaşık 90 yerleşim bölgesinde alarm verdi. Jesenik şehrinde pek çok kasaba ve köy sular altında kaldı; bölgede sular tarafından sürüklenen dört kişi kayboldu. Opava şehrinde yaklaşık 10 bin kişiden evlerini derhal terk etmesi istenirken Belediye Başkanı Tomas Navratil, durumun “yüzyılın felaketi” olarak bilinen 1997’deki yıkıcı selden daha kötü olduğunu söyledi.

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POLONYA’DA BARAJ TAŞTI

Sel felaketi Polonya’nın da güneybatı bölgelerini vurdu. Başbakan Donald Tusk, bir kişinin öldüğünün varsayıldığını ve Çekya sınırına yakın 25 bin nüfuslu Klodzko kasabasında durumun felaket seviyesinde olduğunu söyledi. Nehrin taştığı Glucholazy şehrinde Belediye Başkanı Pawel Szymkowicz, “Boğuluyoruz” diyerek sakinlere yüksek yerlere kaçma çağrısında bulundu. Suyu boşaltma çabalarına rağmen Miedzygorze şehrindeki baraj taşınca etrafındaki köyler tahliye edildi.