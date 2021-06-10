Avrupa’yı Biden heyecanı sardı

DONALD Trump yönetiminde ABD ile en kötü dönemlerinden birini geçiren Avrupa’da yeni Başkan Joe Biden’ın yapacağı ilk yurtdışı seyahatinin heyecanı yaşanıyor. Biden’ın sekiz gün sürecek ve İngiltere, Brüksel ve Cenevre’yi kapsayacak ziyareti hem bağların güçlendirilmesi, hem de mevcut sorunların üstesinden gelinmesine yönelik adım atılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İLK DURAK İNGİLTERE

ABD’nin küresel sahneye dönüşünün ilk somut adımını da oluşturacak ziyarette Biden’ın ilk durağı İngiltere. Bu ülkede konuşlu Amerikan askerlerine hitap ederek başlayan Biden, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek. Ziyaretin İngiltere ayağının odağında ise 11-13 Haziran arasında yapılacak, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinin liderlerini bir araya getiren G-7 zirvesi yer alacak.

KRALİÇE’Yİ ZİYARET EDECEK

İngiltere’nin güney batısındaki Cornwall’da yapılacak zirveye, COVID-19 bağlamında aşı diplomasisinin damga vurması bekleniyor. Ticaret alanında yaşanan sorunlar, iklim krizi ve Çin’in artan etkisinin frenlenmesi de ele alınacak ana başlıklar arasında yer alacak. Üç günlük G-7 Zirvesi’nin ardından Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2’nci Elizabeth ile Windsor Şatosu’nda bir araya gelecek.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

İngiltere’den Brüksel’e geçecek olan Biden, NATO’daki müttefikleriyle 14 Haziran’daki zirvede buluşacak. Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da olduğu 30 üye ülke lideriyle ilk kez topluca ve yüz yüze görüşecek olan Biden’ı yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Biden’ın vereceği mesajlar, NATO kadar ikili ilişkileri de etkileme potansiyeli taşıyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Zirvede ABD’nin güvenilir bir ortak olduğu mesajını verecek olan Başkan Biden, Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı birlik içinde olunduğunun net şekilde gösterilmesini isteyecek. Biden’ın zirve kapsamında sonuçları merakla beklenen, en dikkat çekici teması ise Erdoğan ile yapacağı görüşme olacak.

AB İLE TÜRKİYE DE GÜNDEME GELECEK

Biden, üçüncü zirvesini ise zaten çoğuyla NATO zirvesinde bir araya geleceği AB liderleriyle yapacak. Geçtiğimiz aylarda videokonferans aracılığıyla görüştüğü AB üyesi 27 ülkenin lideriyle 15 Haziran’da görüşecek. Zirvede iklim kriziyle mücadeledeki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ana gündem maddeleri arasında yer alacak. ABD ve AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda işbirliği içinde hareket etme eğilimini de zirvede teyit etmeleri bekleniyor.

EN ZOR BULUŞMA PUTİN İLE

ABD Başkanı Biden’ın Avrupa turunun son durağı ise 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kenti olacak. Biden, ilişkilerinin oldukça gergin olduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir zirve yapacak. Tarafların pozisyonlarında ısrarcı olmaları beklenirken gerginlik yaşanabileceğine dair yorumlar öne çıkıyor. Somut bir ilerleme sağlama ihtimalinin düşük olduğu zirvenin, NATO ve AB’nin desteğini arkasına alan Biden açısından en zorlu toplantı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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