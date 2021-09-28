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Avrupa'yı '3D silah' korkusu sardı, Hollanda polisi soruşturma başlattı!

#3D Printer#Bireysel Silahlanma#HOLLANDA
Avrupayı 3D silah korkusu sardı, Hollanda polisi soruşturma başlattı

Sadece ülkemizde değil dünya çapında yükselişte olan ve büyük sıkıntılara yol açan bireysel silahlanma sorunu 3D yazıcıların devreye girmesiyle birlikte ayyuka çıkmış durumda. Avrupa'da giderek yayılan 3D silahlar metal detektörlerde fark edilmediği için polisi alarma geçirdi, Hollanda'da da büyük çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde en önemli toplumsal sorunlardan birisi olarak görülen bireysel silahlanma, 3D yazıcılar aracılığıyla evlerde üretilen silahlar nedeniyle giderek daha kontrol edilemez hale geliyor.

Hollanda'da savcılık ve polis, ev yapımı 3D silahlarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hollanda polisine göre, seri numaraları bulunmayan ve resmi makamların göremeyeceği şekilde üretilen baskı ruhsatsız silahlar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında ciddi endişe yaratıyor.

Ateşleme sırasında oluşan yüksek sıcaklık, plastikten yapılan bu silahlarda farklı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

AD gazetesine göre, Hollanda'da geçen ay 5 adet, 3D yazıcıda üretilmiş ölümcül silah ele geçirildi. Savcılık ve polis, bu yeni akımın ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Savcılık sözcüsü, ister metal veya ister 3D yazıcı ile yapılsın, bütün ateşli silahların yasak olduğuna işaret ederek, yakalanan baskı silahlarla ilgili incelemenin sürdüğünü söyledi.

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İspanya'da da, geçtiğimiz aylarda 3D yazıcı ile silah üreten bir fabrikaya operasyon yapıldı.

Türkiye'de olduğu gibi, dünyanın birçok köşesinde kişisel silahlarla işlenen suçların sayısı artıyor.

Gelişen teknoloji sayesinde, insanların ateşli silahlara kolayca ulaşabilmesi, güvenlik makamlarını endişelendiriyor. ABD'den sonra Avrupa'da da, 3D yazıcılar aracılığıyla evlerde üretilen silahların sayısında artış gözleniyor.

Avrupayı 3D silah korkusu sardı, Hollanda polisi soruşturma başlattı

Evinde 3D yazıcısı bulunanlar, internet sitelerinde paylaşılan planlar sayesinde istedikleri ateşli silahı üretebiliyor. Plastik olan bu silahlar, birkaç dakika içerisinde üretilebiliyor.

Sonu malum: Bang bang

İlgili Haber:Sonu malum: Bang bang!

METAL DEDEKTÖRLERE TAKILMIYOR

3D baskılı silah, ilk kez 2013 yılında ABD'nin Texas kentinde Cody Wilson adlı üniversite öğrencisi tarafından üretilmişti. İkinci el bir 3D yazıcı ile plastik malzemeden üretilen silahın, sadece ateşleme mekanizması metalden oluşuyordu.

Wilson'un internette yayınladığı silahın üretim planı, çoğunluğu ABD ve İspanya'dan olmak üzere, 100 binden fazla kişi tarafından indirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi muhabirleri, plastik malzeme ile basılan silahların, güvenlik kontrolleri sırasında metal dedektörleri tarafından farkedilmediğini ortaya çıkardı.

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İngiltere'de 2019 yılında 3D yazıcı ile silah üreten bir kişi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silahı, üniversitedeki projesi için ürettiğini öne süren 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, ülkesinde bu suçtan ceza alan ilk kişi oldu.

Kaynak: BBC Türkçe

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