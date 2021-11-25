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Avrupa’ya üçüncü doz tavsiyesi

#Koronavirüs#Avrupa Birliği#Üçüncü Doz
Avrupa’ya üçüncü doz tavsiyesi

Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde salgının beşinci dalgası yaşanırken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol (ECDC) ajansından, 40 yaşın üstündekilere öncelik vererek, 18 yaş üstü herkese üçüncü doz aşı yapılması tavsiyesi geldi.

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Çeşitli senaryolar temelinde durum değerlendirmesi yapan ECDC, aşılamanın arttırılmaması ve kamu sağlığı önlemleri alınmaması halinde aralık ve ocakta hastalığın Delta varyantı kaynaklı yükünün çok yüksek olacağı uyarısında bulundu.

AB’deki aşılama oranının yüzde 70’in altında olduğuna ve bu durumun virüsün yayılmasına fazlasıyla alan bıraktığına dikkat çeken ECDC Direktörü Andrea Ammon, “Acilen bu bağışıklık açığını kapatmaya odaklanmalı, tüm yetişkinlere hatırlatma dozu sunmalı ve ilaç kullanımıyla ilgili olmayan önlemleri yeniden devreye sokmalıyız” dedi.

Ammon, çok daha fazla insanın seyahat edeceği ve kapalı alanlarda toplanacağı kış ve yıl sonu tatil dönemi yaklaşırken insanların kurallara uymaya teşvik edilmesinin daha da önemli hal aldığını belirtti. AB ülkeleri arasında aşılama oranları farklılık gösteriyor. Tam aşı olanların oranı Portekiz’de yüzde 81.5’e ulaşırken Bulgaristan’da bu oran yüzde 24.5.

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#Koronavirüs#Avrupa Birliği#Üçüncü Doz

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