Avrupa’ya savaş uyarısı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Putin, BRICS zirvesi için bulunduğu Hindistan’da yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya’yı yıpratma politikasının başarısız olduğunu savunarak, barış müzakereleri gerekçesiyle Ukrayna’ya asker yerleştirme planlarının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Putin, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından bölgede yaşanan değişimlerin Rusya’nın rızasıyla gerçekleştiğini ve Batı ile belirli prensipler üzerinde anlaşmalar yapıldığını öne sürdü. Bu anlaşmaların dışına çıkan ve Rusya’nın çıkarlarına aykırı adımların kabul edilemez olduğunu savunan Putin, Avrupa’daki yönetici elitleri Rusya ile savaş hazırlığı yapmakla suçladı, ülkesinin Avrupa’ya saldırma planı olmadığını da yineledi.

Gözden Kaçmasın Trump seçimleri çoktan saldı Haberi görüntüle

Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Alman basınına verdiği demeçte Rus lider Putin ile aralık ayında Miami’de yapılacak G20 liderler zirvesine katılması halinde “görüşmeye hazır olduğunu” söyledi. Ukrayna lideri, olası görüşmede barış için ilk adım olarak “hava ve deniz ateşkesini” gündeme getirebileceklerini belirtti. ABD’nin son dönemdeki girişimleriyle eylül sonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir üçlü müzakere yapılması da planlanıyor.