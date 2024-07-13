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Avrupa’ya ABD füzesi Almanya’yı karıştırdı

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#NATO#Soğuk Savaş#Almanya
Avrupa’ya ABD füzesi Almanya’yı karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

NATO zirvesinde Soğuk Savaş’tan sonra ilk kez Almanya’ya ABD silah sistemlerinin Almanya’ya konuşlandırılacağının açıklanması Almanya’da ve Rusya’da geniş yankı uyandırdı.

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Alınan karara göre 2026 yılından itibaren konuşlandırılacak 2 bin kilometreden fazla menzile sahip “Tomahawk” tipi seyir füzeleri, SM-6 tipi hava savunma füzeleri ve yeni geliştirilen hipersonik silahlar, Avrupa’daki NATO müttefiklerinin daha iyi korunmasını sağlayacak. NATO zirvesinden gelen silahlanma haberleri Almanya’da da eleştirilere neden oldu. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin güvenlik politikaları sözcüsü Sara Nanni, Başbakan Olaf Scholz’dan planlanan konuşlandırmanın arka planı ve finansal boyutları hakkında açıklama yapmasını istedi. 

 

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#NATO#Soğuk Savaş#Almanya

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