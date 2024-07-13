Avrupa’ya ABD füzesi Almanya’yı karıştırdı

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Alınan karara göre 2026 yılından itibaren konuşlandırılacak 2 bin kilometreden fazla menzile sahip “Tomahawk” tipi seyir füzeleri, SM-6 tipi hava savunma füzeleri ve yeni geliştirilen hipersonik silahlar, Avrupa’daki NATO müttefiklerinin daha iyi korunmasını sağlayacak. NATO zirvesinden gelen silahlanma haberleri Almanya’da da eleştirilere neden oldu. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin güvenlik politikaları sözcüsü Sara Nanni, Başbakan Olaf Scholz’dan planlanan konuşlandırmanın arka planı ve finansal boyutları hakkında açıklama yapmasını istedi.