Avrupa'nın zirvesi 1 metre kısaldı

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Fransa ile İtalya sınırında yer alan ve 4 bin 807 metre yüksekliği ile Avrupa Alpleri’nin ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc’a keşif gezisi düzenleyen uzmanlar, dağın 2017 yılına göre 91 santimetre kısaldığını saptadı. 2017’de yapılan gezide 4 bin 808 metre 72 santimetre olarak ölçülen dağın zirvesi, son ölçümde ise 4 bin 807 metre 81 santimetre olarak tespit edildi. Ölçümlerle ilgili açıklama yapan uzmanlar, “Bu azalışı açıklamak iklim bilimcilere, buzul bilimcilere ve diğer bilim insanlarına düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

20 YILDIR KISALIYOR

Uzmanlar ayrıca Mont Blanc’ın zirvesinin 2001 yılından beri sürekli olarak kısaldığını ve yılda ortalama 13 santimetre kaybettiğini belirtti. Mont Blanc’ın ölçümleri buz tabakasının bir modelini oluşturmak ve tüm uzmanların erişebileceği zengin bir veri bankası sağlamak için her iki yılda bir düzenli olarak yapılıyor. 2019’da elde edilen verilerin olağandışı şekilde düşük olması nedeniyle bilim insanları tutarlı bir bilimsel açıklama yapılabilmesi için 2021 ölçümlerini beklemişlerdi. Zirvesi, kar ve buz örtüsüyle kaplı olan ve hem Fransızca hem de İtalyanca’da ‘Beyaz Dağ’ anlamına gelen Mont Blanc’ın yüksekliği, buzulların erimesine bağlı olarak değişiyor.