Avrupa’nın yeni ‘Demir Leydisi’ Kallas

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Dünden bu yana Avrupa Birliği diplomasisinin yeni yüzü ve sesi, eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas (47). Şu ana kadar bu görevi üstlenen en genç ve tek eski hükümet başkanı olan Kallas, son beş yılda selefi Borrell’in (77) çizdiği profilden farklı bir tarza sahip. AB Komisyonu Başkanı olarak beş yıl daha görev yapacak olan Ursula von der Leyen’in, “Avrupa diplomasisi ve çıkarları için doğru zamanda doğru kişi” diye tanımladığı Kallas, özellikle Rusya konusunda tam bir şahin. Kallas için şimdiden “Avrupa’nın yeni demir leydisi” lakabı kullanılıyor.

BEKLENTİ YÜKSEK

Eski AB Komisyonu başkan yardımcılarından Siim Kallas’ın kızı olan Kallas, Estonya Başbakanı olmadan Avrupa Parlamentosu’nda ülkesini temsil eden isimlerden. Hem ulusal düzeyde hem de AB konularında deneyim sahibi Kallas’tan beklenti oldukça yüksek. Beklentiler kadar Kallas’ın karşı karşıya kalacağı sınamalar da üst düzeyde. Moskova’nın hazırladığı kırmızı listede yer alan Kallas, tam bir Rusya karşıtı. Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesini sağlamak ve Rusya’nın kazanmasını engellemek Kallas’ın öncelikleri arasında olacak. Kallas her fırsatta Rusya’nın kaybetmesi için her şeyin yapılması gerektiğini dile getiriyor.



ODAĞINDA NATO VAR

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Aralarındaki görüş ayrılıkları her geçen gün daha da belirginleşen AB ülkelerini dış politikada birleşmiş tutmak Kallas’ın karşı karşıya kalacağı en zorlu sınamalar arasında. AB ülkelerinin savunma harcamalarını daha da arttırmaları gerektiğini savunan Kallas’ın bu yaklaşımı yeni ABD yönetimini memnun edecek türden. Kallas, AB ordusuna pek sıcak bakmayan ve NATO’yu odağa yerleştiren bir isim. AB liderlerinin büyük bölümünün İsrail’den yana olduğu bir ortamda Borrell oldukça zor bir pozisyon alarak çatışmanın her iki tarafına da eşit empati gösteren bir yaklaşım sergiledi. Kallas’tan aynı tutumu görmek mümkün olmayabilir.

BORRELL’DEN FARKLI

Borrell, AB politikalarının şekillenmesine katkıda bulundu ancak çoğu zaman görev tanımının sınırlarına takıldı. Buna rağmen en açık sözlü AB yetkililerinden biri oldu. Çoğu kez yaptığı önerilerin kabul görmeyeceğini bilmesine rağmen sonuna kadar gitmeyi tercih etti. Borrell zaman zaman üye ülkeleri kızdırma pahasına bazı açıklamalar yapmayı göze aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan yedi ay önce İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını tartışmaya açması, görevinin son günlerinde İsrail’le AB arasındaki siyasi diyaloğun askıya alınmasını gündeme sokması ve konunun bakanlar düzeyinde tartışılmasını sağlaması bile Borrell açısından bir başarıydı. Üye ülkeleri dinleme açısından Kallas’ın çok daha dengeli bir profil çizmesi bekleniyor.

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İLK GÜNDEN KİEV’E ZİYARET

AVRUPA Birliği’nin yeni yönetim kadrosu dün resmen göreve başladı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ilk görev günlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’deydiler. Önceden açıklanmayan ziyaret yeni AB yönetiminin Ukrayna’nın arkasında durmaya devam edeceğinin önemli bir işareti niteliğinde. Costa, Kiev’de yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının tüm uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu belirterek, “Rusya’nın savaş ekonomisini vurmak için daha fazla adım atacağız. Şimdiden 16’ncı yaptırım paketini hazırlıyoruz” dedi.