Avrupa’nın yeni Berlin duvarları

Haberin Devamı

Birkaç yıl öncesine kadar mülteciler için “Bu insanların Avrupa’ya gelmesini engelleyecek kadar yüksek tel örgü ya da duvar yok” mesajı veren AB’de fiziki engeller kural dışı göçe karşı en etkili araç olarak görülmeye başlandı. Mülteci krizinin patlak verdiği 2015’te sınırda fiziki önlem almaya karar veren Yunanistan’ı sert şekilde eleştirmekten çekinmeyen Brüksel, şimdi daha fazla sayıda ülkeden gelen “Sınırlara duvar öreceğiz, bunun maliyetini siz karşılayın” talepleriyle karşı karşıya.

BİRLİĞİ DE BÖLÜYOR

Çoğu 2015 krizinden sonra olmak üzere, 1989’da yıkılan Berlin Duvarı’nın altı katı uzunluğuna karşılık gelen 1000 km’lik engeller inşa edildi bile. Duvarların dış sınırlarla sınırlı kalmayıp AB ülkeleri arasında da boy göstermeleri ise birliğin içeriden bölündüğü izlenimini veriyor.

Haberin Devamı

YENİ DUVARLAR YOLDA

Son dönemde Belarus ile Polonya arasında yaşanan “göçmen krizi”, 2015’te akını dışında kalan ülkelerde de tehdit algısına neden oldu. Belarus yönetimin göçmenleri baskı aracı olarak kullanması Polonya ve Litvanya’nın “duvar cephesi” içinde yer alması sonucunu doğurdu. Litvanya, 678 km’lik Belarus sınırının 502 km’sine bariyer planlıyor. Bu adımın maliyeti ise 152 milyon Euro olacak. Polonya da 353 milyon Euro harcayarak 400 km’lik Belarus sınırının 100 km’den fazlasına duvar dikme çalışmalarına önümüzdeki haftalarda başlayacak.

SINIRLARA PARA AKIYOR

AB, dış sınırların idaresi ve korunması için 2014-2021 bütçesinde 2.4 milyar Euro ayırdı. Bu kaynakta tel örgülere ya da duvarlara yönelik herhangi bir özel vurgu yok. Yedi yıllık yeni bütçede ise sınırların kontrolü için 6.4 milyar Euro ayrıldı. Sınırlarına bariyer çekmek isteyen üye ülkeler kendi hazinelerinden karşılamak durumundalar.

AB FONLAR MI?

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Bulgaristan, Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya fonlamanın Birlik bütçesinden yapılmasından yana. Fransa ve Almanya ise bu ülkelerden gelen baskıyı göğüslüyor. AB Komisyonu da Birlik bütçesinden fonlamaya karşı.

KAFAMA SİLAH DAYAYIP YOLLADILAR



Belarus-Polonya sınırından tahliye edilen Iraklı Kürt sığınmacılar başladıkları yere geri döndü. Nazar Şamsaldin (24), Belarus’a giden binlerce göçmenden biriydi. Geçen perşembe 430 kişiyle birlikte Irak’a tahliye edildi. Eşi ve üç çocuğunun seyahat masrafları için otomobilini satan Şamsaldin’in Belarus macerası 11 bin dolara mâl oldu. Şamsaldin başına gelenleri New York Times gazetesine şöyle anlattı: “Belarus polisi başıma silah dayadı, Litvanya’ya geçmek zorunda kaldım. Litvanya’da ise komandolar bana silah doğrulttu ve ‘Eğer geri dönmezsen seni öldürürüz’ dediler...”

Haberin Devamı

İŞTE YENİ SINIR DUVARLARI

Sınırların fiziki engellerle korunması fikrinin giderek yayılmasında en önemli rolü 2015’teki mülteci akını oynadı. Bu akının ardından göç yolları üzerinde tel örgüler ve duvarlar giderek yoğunlaştı. Bu dönemde inşa edilen fiziki engeller şöyle:

Yunanistan ile Türkiye sınırı

Bulgaristan ile Türkiye sınırı

Yunanistan-Kuzey Makedonya sınırı

Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Hırvatistan sınırı

Letonya, Litvanya, Estonya ile Rusya sınırı

Avusturya-Slovenya sınırı