Avrupa'nın Ukrayna'daki barış planında dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da olası bir ateşkesi güvence altına almak amacıyla hazırladığı barış planlarının ayrıntılarında yer alan Türkiye detayı dikkat çekti.

Alman Die Welt (WELT) gazetesinin Brüksel’deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa ülkeleri Rusya ile Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesi izlemek için “gönüllüler koalisyonu” kurmaya hazırlanıyor.

10-15 BİN ASKERLİK AVRUPA GÜCÜ

Habere göre, ateşkesin denetlenmesi amacıyla ilk altı ay içinde Ukrayna’ya 10 ila 15 bin Avrupa askeri gönderilmesi planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, “Ukrayna için güvenlik garantilerinin nasıl olacağına dair planların hazır olduğunu” belirterek, bu planların esas olarak İngiliz ve Fransız silahlı kuvvetlerinin askeri uzmanları tarafından Brüksel ile iş birliği içinde hazırlandığını aktardı.

Die Welt’in aktardığına göre, Fransa ve İngiltere, gerekmesi halinde kara kuvvetleriyle barışı koruma operasyonuna katılmaya hazır görünüyor.

İki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) veya Avrupa Birliği (AB) yetkisi olmadan da, Ukrayna’dan gelecek bir davetin bu sürece dahil olmaları için yeterli olacağı ifade ediliyor.

KARADENİZ’DE TÜRKİYE’YE ROL

Mevcut planlarda, ateşkesin hava ve denizden denetiminin Ukrayna’nın komşu ülkeleri tarafından sağlanması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye de bu sürecin bir parçası olacak. Ankara’nın, Karadeniz bölgesini gözetleyerek ateşkesin denetlenmesine katkı sunabileceği belirtiliyor.

Haberde, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin ateşkesi denetlemek amacıyla oluşturduğu “gönüllüler koalisyonu”nun bir parçası olduğu, koalisyonun son aylarda gerçekleştirdiği toplantılarda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın temsil ettiği bilgisine yer verildi.

AB’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yılına girilirken, Moskova’ya yönelik yeni ve kapsamlı yaptırımlar için hazırlıklarını hızlandırdı.

Die Welt gazetesine göre, AB ülkeleri Şubat ayında Rusya’ya karşı 20’nci yaptırım paketini kabul etmeyi hedefliyor. Yeni yaptırımların, Rusya’nın savaş ekonomisini daha da zayıflatmayı ve Ukrayna’ya yönelik saldırıları cezalandırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Planlanan yaptırımlar kapsamında seyahat kısıtlamaları ile AB’deki bazı kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması öngörülüyor.

Yeni pakette ayrıca enerji ve bankacılık sektörlerine yönelik ek yaptırımların yer alması planlanıyor. Mevcut yaptırımların etrafından dolaşılmasına imkan tanıyan boşlukların kapatılması da hedefler arasında bulunuyor.