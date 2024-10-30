Avrupa’nın ortasında Kore savaşları

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RUSYA lideri Vladimir Putin’in Batı’ya “Ukrayna’yı bana geri vermezseniz başınıza daha çok bela açarım” anlayışıyla binlerce Kuzey Kore askerleri ülkesine davet etmesi Avrupa’nın göbeğinde kriz içinde kriz çıkardı. BM Güvenlik Konseyi bugün olağanüstü toplanarak Ukrayna sınırına dayanan Kuzey Kore askerleri konusunu görüşmeye hazırlanıyor. Başta ABD olmak üzere batılı devletler Rusya’ya “Moskova altında imzası bulunan tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayarak Kuzey Kore ile flört ederek dünya güvenliğini tehdit ediyor” diye tepki göstermeye başladı.

KORELİ BAKAN MOSKOVA’DA

Rus tarafı da kendi hazırlıklarını yapıyor. Kritik BMGK oturumu öncesi Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hun sürpriz ziyaretle dün Rusya’ya geldi. Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan ve geçen hafta Rusya parlamentosu Duma tarafından onaylanan müttefiklik anlaşması iki ülke heyetleri tarafından ele alınacak. Rus tarafı Batı’nın sert eleştirilerine yanıt olarak, “Kuzey Kore askeri Rusya topraklarında olsa bile Ukrayna topraklarına ayak basmıyor. Egemen Rusya istediği ülkenin askerini kendi topraklarına davet edebilir” demeye hazırlanıyor.

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hun dün Rusya’ya gitti.

GÜNEY KORE DE DEVREDE

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ise bu hafta Ukrayna başkenti Kiev’e diplomat ve askeri uzmanlardan oluşan heyet gönderileceğini açıkladı. Görüşmelerde askeri işbirliği ve mühimmat yardımı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Batılı müttefiklerine tepki göstererek “Rusya, cepheye Kuzey Kore askeri aktarırken Batılı müttefiklerimiz hâlâ kırmızı çizgilerden bahsediyor. Bu işin kırmızı çizgisi mi kaldı” açıklamasını yaptı.