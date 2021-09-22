Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Brezilya yeni bir dönemi başlatıyor: Elektrikli hava taksileriBrezilya yeni bir dönemi başlatıyor: Elektrikli hava taksileri#Hava Taksi
Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladıTutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı#ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbulda ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiMilli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi#MEB
ABden Türkiye ve Paris İklim Anlaşması açıklamasıAB'den Türkiye ve Paris İklim Anlaşması açıklaması#AB
Max Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyorMax Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyor#Formula 1
TÜROBdan KDV indirimi uzatılsın talebiTÜROB'dan 'KDV indirimi uzatılsın' talebi#Turizm Sektörü
Cengiz Durmuş, yeniden TTF başkanlığına adayCengiz Durmuş, yeniden TTF başkanlığına aday#Tenis
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
Harika Avcı sessizliğini bozduHarika Avcı sessizliğini bozdu#Harika Avcı
Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyorGoogle Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyor#Mustafa Varank
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'nın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor!

#Belçika#Anvers Limanı#Doel Nükleer Santrali
Avrupanın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor

Avrupa'nın deyim yerindeyse göbeğinde yer alan ama içinde neredeyse kimse yaşamayan kasabası Doel yıllardır 'hayalet kasaba' olarak anılıyor. Oldukça ilginç bir hikâyeye sahip olan kasabanın boş sokakları ise öyle bir amaç için kullanılıyor ki...

Avrupanın göbeğinde ama içinde 20 kişi yaşıyorAvrupanın göbeğinde ama içinde 20 kişi yaşıyor
Avrupanın göbeğinde ama içinde 20 kişi yaşıyor

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Belçika'nın liman kenti Anvers'in kuzeyindeki küçük Doel kasabası, Scheldt Nehri'nin kenarında faaliyetini sürdüren nükleer santralin de hemen yanı başında. Belçika'nın en eski yel değirmenlerinden birine de ev sahipliği yapan kasabanın çevresinde Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Antwerp Limanı yer alıyor.

Buranın özelliği, uzun yıllardır neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş bir kasaba olması. Şu anda sadece 20 kadar sakini olan "hayalet kasaba" Doel'in uzun yıllara yayılan ilginç bir hikayesi var.

Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan Doel, 1970'lere kadar 1400 nüfuslu küçük, sakin bir Belçika kasabasıyken bu yıllarda Antwerp Limanı'nın genişletilmesi planları kapsamına dahil edildi.

Ancak 1970'lerdeki petrol krizi kaynaklı ekonomik sorunlar nedeniyle bu planlar uygulanmadı ve beklemeye alındı. 1990'larda yerel hükümet, limanla ilgili planları yeniden masaya yatırdı. Bu kapsamda Doel'in bulunduğu bölgede bir konteyner depolama alanı inşa etme fikri ortaya çıktı.

Avrupanın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor

Haberin Devamı

Böyle bir tesis için Doel halkının çoğundan mülkleri satın alındı. Ancak bazılarının karşı çıkması, siyasi çekişmeler ve açılan davalar nedeniyle kasabayla ilgili uzun yargı süreçleri başladı. Doel'de böyle bir tesisin inşa edilmesine yakındaki nükleer santral işletmesi de güvenlik nedeniyle karşı çıktı.

Kahve fiyatına konut satışı Hayalet kasabada terk edilmiş 900 ev

İlgili Haber:Kahve fiyatına konut satışı! Hayalet kasabada terk edilmiş 900 ev

1990'lardan itibaren yıllar içinde Doel yavaş yavaş boşalmaya başladı ve "hayalet kasabaya" dönüştü.

Avrupanın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor

Ancak burada hala Doel'in yok olmasına direnen 20 kadar kasaba sakini yaşamaya devam ediyor. Liman genişletme projesi de henüz başlamış değil. Bu sırada Doel, hayalet kasaba olarak turistlerin ve özellikle grafiti sanatçılarının uğrak yeri olarak dikkati çekiyor.

Birçoğu neredeyse ormana dönüşmüş bahçelerin içinde kaybolan evler ve kasabadaki diğer binalar grafiti sanatçılarının tuvali haline dönüşmüş durumda. Doel'i bir sanat köyüne dönüştürme girişimleri de bulunuyor ancak bunlar da hayata geçirilemedi.

Kasabadaki binaların duvarlarında bugün yüzlerce irili ufaklı grafiti bulunuyor. Hem bu hayalet kasabayı hem de grafitileri görmek için birçok turist Doel'e geliyor ve boş sokaklarda uzun uzun geziyor.

Avrupanın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor

Haberin Devamı

Kasaba, boş cadde ve sokaklarıyla aynı zamanda yeni araç sürmeye başlayanlar için de bir "antrenman alanı" olarak kullanılıyor. Motosiklet kullanan gençler de burada hem alıştırma yapıyor hem de trafiğe açık alanda yapamayacakları hareketleri sergilemek üzere burada çalışıyor.

İlgili Haberler:

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te açıkladı: Bütün çabamız ve gayretimiz...Dünya bu hareketi konuşuyor! Bu sabah şoke eden yorum...Çok sayıda kent alarmda! Dikkat: Saat verildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#Anvers Limanı#Doel Nükleer Santrali