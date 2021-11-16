Avrupa’nın mülteci utancı

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FRANSA’nın en kuzeyinde, İngiltere’nin hemen karşısındaki Dunkirk’deki mülteci kampından gelen görüntüler dehşet verici. Binlerce insan çöp yığınları arasına kurulmuş derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Elektrik olmayan kampta yağmurlu günlerde zemin çamurla kaplanıyor. Her gün yüzlerce yeni kişinin geldiği kampta tuvalet sayısı yetersiz, yardım kuruluşları ise günde sadece bir kez yiyecek dağıtımı yapıyor. Dahası kamp kaçakçılar tarafından yönetiliyor ve güvenlik durumu her geçen gün kötüleşiyor.

‘PARİS GÖZ YUMUYOR’

İngiliz DailyMail gazetesinin haberine göre Fransız hükümeti kampta kötüleşen duruma göz yumuyor. Kamptaki duruma dair içeriden bilgi veren bir kişi, “Fransızlar koşulların korkunç olduğunu biliyor. Göçmenlerin İngiltere’ye gitmelerini sağlamak için kasıtlı olarak düşmanca bir ortam yaratıyorlar” dedi. Geçen perşembe günü Fransa’dan İngiltere’ye geçen göçmen sayısı 1185 ile rekor seviyede oldu.

BREXIT’IN İNTİKAMI MI

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Yıl başından beri geçiş yapanların toplam sayısı 23 bin 500 ile önceki yılın tamamından üç kat fazla. İngiliz hükümet kaynakları, Macron’un sorunu kontrol altına almak için adım atmasını beklemek bir yana Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediyor. Rekor geçişin yaşandığı perşembe günü Fransa sahillerinden tekneye binen 1284 göçmenden sadece 99’unun Fransızlar tarafından durdurulmuş olması Paris hükümetinin konuya yaklaşımına örnek gösteriliyor. İngiliz basınına göre Macron, Brexit ile ortaya çıkan balıkçılık sorunu ve Kuzey İrlanda konusundaki anlaşmazlıkla ilgili İngiltere’yi bu şekilde cezalandırmaya çalışıyor.

BELARUS SINIRI HAREKETLENDİ

Manş Denizi’nin iki yakasında manzara buyken Polonya-Belarus sınırı da dün hareketlendi. Günlerdir dondurucu soğukta ormanda kurdukları çadırlarda bekleyen 2100 kadar göçmen, toplu halde Bruzgi sınır kontrol noktasına geldi. Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan kalabalık, Avrupa’ya geçebilmek ümidiyle burada bekleyişe geçti. Amerikan New York Times gazetesi, sınırdaki göçmenlerin ağırlıklı Iraklı Kürtlerden oluştuğunu, bu kişilerin ülkelerindeki işsizlik ve yoksulluktan kaçtığını yazdı. Lukaşenko’nun AB’yi tehdit etmek için mültecileri silah olarak kullanma politikası üzerine Belarus devletine ait havayolu şirketi Irak’tan seferlerini arttırırken ağustos ayında vize kolaylıkları da getirilmişti. Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde seyahat acentesi işleten Mala Rawaz, Belarus gezileri için haftada yaklaşık 100 paket sattığını söyledi. Paketler; üçüncü bir ülke üzerinden uçak bileti, konaklama ve Belarus vizesi içeriyor.

LUKAŞENKO MERKEL İLE KONUŞTU

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AVRUPA Birliği hükümetine uygulanan yaptırımların karşılığında sığınmacıları Polonya sınırına yığmakla suçladığı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya daha fazla yaptırımla cevap vermeye hazırlanırken, ilk kez bir Avrupa lideri doğrudan kendisiyle görüştü. Belarus devlet medyası, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, Lukaşenko ile telefonda sınırdaki krizi konuştuğunu bildirdi. 1 saat süren görüşme, Lukaşenko’nun 2020’deki hükümet karşıtı protestoların ardından ilişkilerinin koptuğu Batı ile ilk teması.

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POLONYALI KÖYLÜLER KRİZDEN RAHATSIZ

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, uçakla Belarus’un başkenti Minsk’e inen göçmenler önce devlete ait üç otelden birine sevk ediliyor, oradan orduya ait araçlarla sınır bölgelerine taşınıyor. Bu noktada mülteciler, Belaruslu yetkililerin kendilerine sınırı yakalanmadan geçebilmeleri için bir yol tarifi ve çitleri kesebilmeleri için tel kesiciler verdiğini anlatıyor. Öte yandan hayat sınırın Polonya tarafındaki köylüler için de zorlaştı. Sınır bölgesine gazeteciler ve yardım derneklerinin erişimini engellemek isteyen Varşova hükümeti OHAL ilan etti. Bu da bölge sakinlerinin evlerine gidebilmek için her kontrol noktasında sınır köylerinde ikamet ettiklerini kanıtlamak zorunda oldukları anlamına geliyor. Ayrıca artan askeri hareketlilik de rahatsız edici boyutta. Bölgeye sevk edilen asker sayısı 17 binin üzerinde. Sokaklar askeri kamyonlarla dolu.