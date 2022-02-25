Avrupa’nın kalbinde savaş çıktı

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Avrupa’nın kalbinde korkulan savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün sabah erken saatlerde televizyondan yaptığı açıklamayla patlak verdi. Putin’in konuşmasından dakikalar sonra Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı başladı. Rusya’dan ateşlenen Kalibar ve İskender füzeleriyle en az 74 noktada askeri tesis ve altyapılar hedef alındı. İşte madde madde dün yaşananlar:

TÜM KENTLERDE SİRENLER ÇALDI

* Yerel saatle sabah 5’ten itibaren çeşitli kentlerden patlama haberleri geldi. Başkent Kiev’den batıdaki Lviv’e kadar hemen tüm şehirlerde sirenler çaldı.

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HAVALİMANLARI VURULDU

* Müdahalenin ilk dakikalarında başkent Kiev’deki Borispol Havalimanı da vuruldu. Başkentin dünyaya açılan kapısı olan Borispol, ABD ve İngiltere’nin Kiev’e silah sevkıyatı için de kullandığı havalimanıydı. Çeşitli kentlerdeki Ozerno, Kulbakino, Çuguev, Krematorsk, Gostomel ve Çernobaev havalimanları hedef alındı. Kiev yakınındaki Gostomel havalimanına Rus paraşütçüler indirme yaptı. Bu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

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* THY Ukrayna uçuşlarını iptal etti. Ülke hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyesi için çalışma yapıldığını açıkladı.





* Ukrayna ordusunun mühimmat bulundurduğu Harkov, Odessa ve Nikoeyev kentlerindeki en az 14 depo imha edildi. Ukrayna güçlerinin en fazla direniş gösterdiği yerlerden olan Harkov’a Ruslar gece saatlerinde yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

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ÇERNOBİL’İ DE ALDILAR

* Rus güçlerinin Çernobil nükleer tesisinin bulunduğu alanı da aldığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Savunma kuvvetlerimiz 1986 trajedisi tekrar yaşanmasın diye hayatlarını feda etti” diye tweet attı.

* Donetsk bölgesinde Rus havan mermisinin hastaneye isabet etmesi sonucu 4 kişi öldü ve 6’sı doktor 10 kişi yaralandı.

* En ölümcül saldırı Odessa kentinde yaşandı. Bir askeri üsse bombardımanda 18 asker öldü.

* Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 74 askeri tesisin imha edildiğini bildirdi

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2 ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

* Ukrayna, beş Rus uçağı ve bir helikopterini düşürdüklerini iddia etti. Rusya iddiayı yalanladı. Moskova, Ukrayna hava savunmasının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Bu arada Ukrayna ordusu 50 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

* Ukrayna’ya ait bir askeri kargo uçağı sabah saatlerinde düşürüldü, 10 asker öldü. Ukrayna ordusu bundan önce 40 askerinin daha öldüğünü açıklamıştı.

* Gece saatlerinde ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri ekipman taşıyan kargo uçaklarının düştüğünü, mürettebatın öldüğünü bildirdi.

KİEV KAPISINA DAYANDILAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre çatışmalar başkent Kiev’e 10 km mesafede Gostomel kasabasında yoğunlaştı. Rus birliklerin buraya Belarus üzerinden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yer alan Antonov Havaalanı’nı ise Rus askerleri paraşütle indirme yaparak ele geçirdi.

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Rusların yaklaşması sonucu Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce Rus askeri helikopterleri kent semaları üzerinde uçarken görülmüştü.

Doğu cephesinde de tablo benzer. Ukrayna’nın ikinci büyük sanayi kenti Harkov düşmek üzere. Rusların buraya havadan paraşütçü birlikleri indirdiği kaydediliyor. Güneydeki Kırım’dan saldıran birliklerin Geniçesk, Skadovsk ve Çaplinka yerleşim birimlerinde ilerlediği belirtildi. Bu bölgeler düşerse Kırım’dan giren Rus birlikleri Nikolayev ve Zaparojye il merkezine ulaşabilecek.





SİVİL HALK VURULDU

Rus füzelerinin isabet ettiği yerlerde onlarca sivilin yaşamını yitirdiği rapor edildi. Dünyanın en derin metro tünellerinden bazılarına sahip Kiev’de halk bu alanları sığınak olarak kullanmaya başladı. Kentten kaçmak isteyenler kilometrelerde uzanan araç kuyrukları oluşturdu.

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DAKİKA DAKİKA BÖYLE BAŞLADI

06.00: Putin askeri operasyonu ilan etti.

07.15: Başkentte patlama sesi duyuldu.

07.30: Ukrayna tam ölçekli işgalin başladığını açıkladı.

08:25: Rusya, hassas mühimmatla askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi.

08.30: Rusya, Ukrayna sınırına yakın havalimanlarında uçuşları durdurdu.

09.00: Belarus sınırından Ukrayna’ya saldırı olduğu bildirildi.

09.05: Ukrayna lideri Zelenski sıkıyönetim ilan etti.

09.20: Rusya, Ukrayna hava savunmasının etkisiz hale geldiğini söyledi.

09.48: Ayrılıkçılar Lugansk bölgesinde Shchastia ve Stanytsia kasabalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

10.00: Ukrayna beş Rus uçağını düşürdüklerini iddia etti.

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10.15: Rus kara gücü Kırım’dan Ukrayna’ya girdi.

12.30: Zelenski, halkı direnmeye çağırdı. İsteyen herkese silah verileceğini açıkladı.