×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'nın kalbinde İHA alarmı: 1 haftada 2'inci vaka

Güncelleme Tarihi:

#Belçika#İHA#Alarm
Avrupanın kalbinde İHA alarmı: 1 haftada 2inci vaka
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 13:25

Belçika'daki Liege Havalimanı'nda bir insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bu durum, bir hafta içinde yaşanan ikinci vaka oldu.

Haberin Devamı

Belçika'da geçtiğimiz haftadan bu yana askeri üsler ve başta başkent Brüksel Havalimanı olmak üzere çeşitli havaalanları üzerinde tespit edilen insansız hava araçlarına (İHA) bir yenisi eklendi.

Liege Havalimanı'nda yerel saatle 06.30 civarında bir dron görüldü. Bunun üzerine uçuşlar geçici olarak durduruldu. Hava Trafik Kontrol Hizmetinden yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat sonra operasyonlara yeniden başlandığı belirtildi.

Bu, bir hafta içinde yaşanan ikinci vaka oldu.

SALI GÜNÜ BRÜKSEL HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

Ülkede güvenlik endişesine neden olan ve menşei belirlenemeyen İHA ihbarlarından sonuncusu, 4 Kasım Salı günü yapılmıştı. Belçika medyası, Brüksel Havalimanı yakınlarında en az 3 İHA tespit edildiğini bildirmiş, Belçika Sivil Havacılık Kurumu ve polisin İHA'ların operatörlerinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattığı ifade edilmişti. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmış, 81 uçuş iptal edilmiş ve 24 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilmişti. Belçika hükümeti, Savunma Bakanı Theo Francken'ın "koordineli saldırı" olarak nitelendirdiği olayı ele almak üzere dün bakanlar, güvenlik ile istihbarat birimlerinin yetkililerini toplayarak acil toplantı gerçekleştirmişti.

Haberin Devamı

ULUSAL HAVA GÜVENLİĞİ MERKEZİ KURULACAK

İki saat süren toplantının ardından İçişleri Bakanı Bernard Quintin ülkedeki tüm İHA'ların ve kullanıcılarının kayıt altına alınacağını açıklamıştı. Ayrıca, yeniden tanımlanacak hassas bölgeler üzerinde her türlü İHA uçuşunun yasaklanacağı belirtilmişti. Söz konusu çalışmaları yürütmek üzere Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'nin (NASC) kurulmasına karar verildiği aktarılmıştı. Ocak 2026 itibariyle faaliyete başlaması öngörülen kurum, NATO ile iş birliği içinde ülkedeki hava güvenliği konularında çalışmalar yapacak.

Gözden KaçmasınTürkiyenin yükselişi İsrailde endişe yarattı: Dünyada lider konumda... Etkisi her geçen gün artıyorTürkiye'nin yükselişi İsrail'de endişe yarattı: Dünyada lider konumda... 'Etkisi her geçen gün artıyor'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınBeyaz Sarayda panik: İlk müdahaleyi Dr. Mehmet Öz yaptıBeyaz Saray'da panik: İlk müdahaleyi Dr. Mehmet Öz yaptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#İHA#Alarm

BAKMADAN GEÇME!