Avrupa'nın kalbi karanlığa gömüldü: Paris'te çalışmalar sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'in bazı bölgelerinde, geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik şebekesi işletmecisi RTE'nin elektrik istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle ilk etapta 170 bin haneye kadar elektrik kesildi.

RTE, sosyal medya platformu X’te yaptığı duyuruda kesintinin, Issy-les-Moulineaux’daki bir trafo merkezinde yaşanan “teknik arıza” nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Kesinti saat 06.30–06.40 arasında başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

RTE, “112.000 haneye 5 dakika içinde yeniden elektrik verilmesini sağladık. Bu müdahale, Paris ve Issy-les-Moulineaux çevresindeki tüm etkilenen haneleri kapsadı” bilgisini paylaştı. Ancak bazı mahallelerde kesintinin 45 dakikaya kadar sürdüğü belirtildi.

ELEKTRİK KADEMELİ OLARAK GERİ GELDİ

Saat 07.10’da Paris’in güneybatısından Versailles’a uzanan bölgenin bazı kesimleri hâlâ elektriksizdi. Saat 07.50 itibarıyla 2.600 hane elektriksiz kalmaya devam etti.

RTE, ekiplerin arızayı gidermek için halen çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Elektrik şebekesi operatörü Enedis, sabah yaşanan kesintinin “kısa” sürdüğünü ve elektrik dağıtımının hızlı bir şekilde yeniden sağlandığını ifade etti.

TOPLU ULAŞIMDA AKSAMALAR

Elektrik kesintisi toplu ulaşım hatlarında da ciddi aksamalara yol açtı. Mairie d’Issy istasyonunun bulunduğu 12 numaralı metro hattında sabah saatlerinde tren seferleri seyrekleşti ve peronlarda yoğunluk oluştu.

Toplu taşıma işletmecisi RATP, “Elektrik kesintisi” nedeniyle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki seferlerde aksama yaşandığını duyurdu.

Metro ve banliyö tren hatlarının durdurulmasına yol açan kesinti nedeniyle bazı hatlarda sadece tek yönde seferler gerçekleştirildi.

RATP'nin saat 10’a doğru yaptığı açıklamada, bazı hatlarda trafiğin hâlâ tam olarak normale dönmediğini belirtti.