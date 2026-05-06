Avrupa'nın kalbi alarmda: 4-6 haftalık kaldı

Avrupa’da derinleşen jet yakıtı krizi, hava yolu sektörünü sarsmaya başladı. Belçika’nın bayrak taşıyıcı şirketi Brüksel Havayolları, mevcut yakıt stoklarının yalnızca 4 ila 6 hafta yeteceğini açıkladı.

4-6 HAFTALIK KRİTİK SÜRE

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol ticaretini etkilemesi, jet yakıtı tedarikinde ciddi belirsizliklere yol açtı.

Bu gelişmelerin ardından Brüksel Havayolları’nın elindeki yakıtın yalnızca birkaç hafta yeteceği belirtildi. Şirketin, bu sürenin ötesinde tam kapasite operasyonlarını sürdürebileceğine dair garanti veremediği ifade edildi.

UÇUŞ İPTALLERİ GÜNDEMDE

Jet yakıtı kıtlığının derinleşmesi halinde uçuş iptallerinin kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Bu durumda yolculara para iadesi yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Lufthansa Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Brüksel Havayolları, 46 uçaklık filosu ve yaklaşık 3 bin 700 çalışanıyla 90 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

KRİZİN NEDENİ: ORTA DOĞU VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Uzmanlara göre krizin temelinde, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat aksaklıkları yer alıyor. Bu durum, Avrupa’da petrol ve doğal gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Jet yakıtı fiyatlarının ise geçen yıla göre iki katından fazla arttığı belirtiliyor.

AVRUPA’DA ETKİLER BÜYÜYOR

Avrupa Birliği rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Kalan bölüm ise ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avrupa’nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

DEV ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE KARARLAR