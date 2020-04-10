Avrupa’nın hedefi kademeli gevşetme

Avusturya ve Danimarka koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tecrit önlemlerini gevşeteceklerini Avrupa Birliği Komisyonu’na resmen bildirirken Brüksel bu yöndeki adımların koordinasyon içinde yapılmasını sağlama çabası içinde. Gerek AB gerekse üye ülkelerin atacakları adımlar kuralların tamamen kaldırılması anlamına gelmiyor. Herkesin üzerinde anlaştığı yaklaşım, gevşetme aşamasına gelindiğinde bunun kademeli ve zamana yayılarak yapılması.

YOL HARİTASI

Alman basınında yer alan haberlerde AB Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı yol haritasında önceliği özgürlükleri kısıtlayan önlemlerin kaldırılmasına verdiği görülüyor. Buna yerel düzeyde başlanıp kapsama alanının kademeli olarak genişletilmesi öneriliyor. Gevşetme adımları arasında bir ay süre bırakılması, önlemlerin kapsamının daraltılarak yaşlılar gibi belli gruplara odaklanılması da AB’nin önerileri arasında yer alıyor. İnsanların tekrar bir araya gelmesine aşamalı bir yaklaşımla izin verilmesi, mağazalarda aynı anda bulunacak müşteri sayısının sınırlı tutulması, okulların açılması durumunda öğrenciler arasında mesafenin korunması da çalışmada üzerinde durulan unsurlar arasında yer alıyor.

AYNI ANDA İMKANSIZ

Bar ve restoranların kademeli olarak açılması ve çok sayıda insanın bulunacağı etkinliklerin en geç aşamaya bırakılmasını isteyen AB, iş hayatının yavaş yavaş normale döndürülmesi konusunda da belli kuralların izlenmesinden yana. Önceliğin ‘ekonomik açıdan önemli işlere’ verilmesi, evden çalışmaya uygunluğun dikkate alınması AB stratejisinde altı çizilen unsurlar arasında.

AB koordinasyon arayışında olsa da üye ülkelerin benzer önlemleri aynı anda devreye sokması imkânsız. Bunun nedeni ise salgın düzeyinin ve frenleme performansının ülkeden ülkeye değişmesi. AB, planı önceki gün açıklayacaktı, ancak bazı ülkelere yanlış sinyal gönderme ve gevşetme isteniyormuş havası yaratmamak için gelecek haftayı bekleme kararı aldı.

İTALYA’NIN GÜNDEMİNDE

Gevşetme, tecrit konusunda en sıkı kuralları uygulayan İtalya’nın da gündeminde. İtalya Başbakanı Giusseppe Conte, salgının yavaşlamayı sürdürmesi halinde bazı önlemleri kademeli olarak kaldırabileceklerini söyledi. BBC’ye konuşan Conte, “Bilim insanları onaylarsa bu ay sonundan itibaren bazı önlemleri gevşetmeye başlayabiliriz” dedi. Ancak İtalyan hükümet kaynakları 13 Nisan’a kadar geçerli olan önlemlerin 3 Mayıs’a uzatılabileceğini belirtti.

FRANSA HAZIR DEĞİL

Fransa ise aldığı önlemleri henüz gevşetmeye sıcak bakmıyor. Fransa’da 15 Nisan’a kadar geçerli olan önlemlerin bu tarihin ötesine geçecek şekilde uygulanmaya devam edeceği açıklandı. İspanya’da da olağanüstü hal 26 Nisan’a kadar uzatıldı. Başbakan Pedro Sanchez, bu süre sonunda mayıs ortasına kadar bir uzatma daha isteyebileceğini söyledi. Bununla birlikte Sanchez, epidemide düşüşe yakın olduklarını da belirterek, “Virüse karşı savaş tam bir zafer olacak. Ateş kontrol altına alınmaya başlandı” şeklinde konuştu.

AB’DEN 540 MİLYAR EURO

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelere mali destek sağlamakta gecikmesi nedeniyle sert şekilde eleştirilen Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları aşmayı başardı. Euro Bölgesi finans ve ekonomi bakanları 540 milyar Euro düzeyinde bir yardımın devreye sokulması konusunda anlaştı. Toplantı öncesi İtalya ve İspanya başbakanlarından, hareket etmekte geç kalması nedeniyle AB’ye ‘birliğin tehlikede olduğu’ yönünde eleştiriler gelmişti.