Avrupa’nın göbeğinde tehlike çanları: Bosna’da Sırplar ayrılık peşinde

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1995 yılında imzalanan ve Bosna Hersek Federasyonu’nu bir arada tutan Dayton Anlaşması, Bosnalı Sırplar tarafından ortadan kaldırılma tehdidi altında.

AYRILIKÇI ADIMLAR

Hırvat-Boşnak ve Sırp etnitesinden oluşan Bosna Herkes Federasyonu, Sırp tarafının ayrılıkçı hamlelerinden ötürü zor bir dönemeçten geçiyor. Kriz şubat ayında Sırp Cumhuriyeti Meclisi’nde federal devlet yargısının Sırp bölgesinde faaliyetlerini yasaklama kararı almasıyla yükselmeye başlamıştı. Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi ise bu yasayı anayasaya aykırı ilan ederek geçici olarak askıya almıştı. Buna rağmen Sırp Meclisi, perşembe günü Sırp varlığını bir devlet olarak tanımlamayı, ordu kurmayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onayladı.

ELEBAŞI MİLORAD DODİK

Rusya ve Sırbistan’dan güç bulan Bosna Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik protovatif adımların ardından ifade vermek üzere savcılığa çağrılmış, hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Savcılık son olarak Bosna Sırp liderin 30 gün boyunca sorgulanmak üzere tutuklanmasına imkan veren yeni bir karar aldı. Anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan Dodik, Başbakan Radovan Viskovic ve Meclis Başkanı Nenad Stevandic’in beş yıla kadar hapsi istenirken, resmi görevlerden uzaklaştırılmaları da bekleniyor.

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MOSKOVA’YA DANIŞACAK

Öte yandan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Alman Christian Schmidt yaptığı açıklamada, yetkili devlet kurumlarının Dodik’in henüz tutuklanamaması sorunuyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek sonucun ne olacağının henüz belli olmadığını aktardı. Sırplar arasında Dodik’i destekleyenlerin sayısının çok olmadığına inandığını kaydeden Alman yetkili, aşırı şişirilmiş kamu istihdamı sebebiyle halk ile Dodik yönetimi arasında bir bağımlılık ilişkisi olduğunu dile getirdi. Schmidt ayrıca Dodik’in çarşamba günü Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de vurguladı.

TÜRKİYE DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i İstanbul’da kabul etmiş, Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtmişti. Erdoğan, Bosna-Hersek’te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.