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Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

#Norveç#Asker#Ordu
Avrupanın göbeğinde şaşırtan karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

Norveç'teki askerler, Kovid-19'dan kaynaklanan kıtlık nedeniyle askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir sonraki acemilerin giymesi için artık iç çamaşırlarını ve çoraplarını iade etmek zorunda...

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Norveç, NATO'nun kuzey sınırını ve Rusya ile olan sınırını korumak için her yıl yaklaşık 8.000 genç erkek ve kadını askere alıyor. Yakın zamana kadar yeni terhis olan askerler kendilerine verilen iç çamaşırlarıyla kışlalarından çıkıyorlardı.

İÇ ÇAMAŞIR VE ÇORAPLARI İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Ancak Kovid-19 salgını, fabrikaların kapanması ve ulaşım sorunlarıyla birlikte malzeme akışını ciddi şekilde zorladı ve Norveç ordusunun askere alınanlardan iç çamaşırları hatta çorapları bile teslim etmelerini istemesine yol açtı.

Norveç'teki askerler bundan böyle görev süreleri bittikten sonra acemilerin giymesi için iç çamaşırlarını ve çoraplarını iade etmek zorunda.

Avrupanın göbeğinde şaşırtan karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

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Devlet yayıncısı NRK başlangıçta gönüllü olan uygulamanın artık zorunlu hale getirildiğini duyururken Savunma Lojistik Sözcüsü Hans Meisingset, NRK'ye verdiği demeçte, "Kıyafetlerin yeniden kullanması bize yardımcı oluyor çünkü yeterli stoğumuz yok. İade edilen ürünler temizlenir ve kontrol edilir. Dağıttığımız kıyafetlerin hepsi iyi durumda" dedi.

Avrupanın göbeğinde şaşırtan karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

SONUÇTA OPERASYONLARI ETKİLEYEBİLİR

Ancak bir asker temsilcisi, tekrarlayan eksikliklerin sonunda operasyonları etkileyebileceğini söyleyerek hükümetin kararını eleştirdi. Eirik Sjohelle Eiksund Forsvarets Forum'a verdiği demeçte, "Ciddi ekipman ve kıyafet kıtlığı, potansiyel olarak operasyonel hazırlığı ve en kötü durumda askerin güvenliğini etkileyebilir" dedi.

Hijyen kurallarının her zamankinden daha öne çıktığı pandemi döneminde Norveç ordusunun aldığı karar ülkenin pek çok kesiminde tepkilere yol açtı.

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