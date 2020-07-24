MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupa'nın göbeğinde bir George Floyd vakası daha yaşandı!
GeriDünya Avrupa'nın göbeğinde bir George Floyd vakası daha yaşandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Avrupa'nın göbeğinde bir George Floyd vakası daha yaşandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'nın göbeğinde bir George Floyd vakası daha yaşandı!
Abone Olgoogle-news

Bu kez bir Cezayirli vatandaş Belçika'da George Floyd'un akibetine uğradı. Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yarattı.

Cezayir, Belçika'da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşı Kadiri Rıza Abdurrahman'ın ölümünün aydınlatılması için yakından takip ediyor.

Cezayir, Belçika'da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşı Kadiri Rıza Abdurrahman'ın (29) ölümünün aydınlatılması için yoğun çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cezayir, hayatını kaybeden Abdurrahman'ın ailesi, Belçika yargısı, polisi ve idari makamlarıyla sürekli iletişim halindedir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölüm olayının Cezayir'deki üst düzey resmi makamlar tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Avrupanın göbeğinde bir George Floyd vakası daha yaşandı

Cezayir ve Belçika basını olaya ilişkin yaptığı yayımlarda, Anvers kentinde Cezayir asıllı Abdurrahman'ın polis tarafından gözaltına alınmasından kısa süre sonra hastanede son nefesini verdiği aktarıldı.

İki polisinin Abdurrahman'ı yüzüstü yatırarak sırtına ve boynuna bastıklarına ilişkin görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından olayın, ikinci bir George Floyd vakası olduğu yorumları yapılmaya başlandı.

Cezayirli gencin annesi Züleyha Zeytuni, Belçika polisini oğlunu öldürmekle suçladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle