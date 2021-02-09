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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Kovid-19'u yendi!

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'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Kovid-19'u yendi!
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Avrupanın en yaşlı insanı olarak tanınan rahibe Lucile Randon koronavirüsü yenerek kaldığı huzurevine döndü. Rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.
20 Minutes internet sitesindeki habere göre, "Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

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