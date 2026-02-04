Avrupa'nın en iyisi 10. kez Türkiye: THY zirvede

Haberin Devamı

Sivil havacılığın en prestijli değerlendirmeleri arasında gösterilen ve havacılık dünyasının “Oscar”ları olarak kabul edilen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nin 2025 sonuçları açıklandı.

Milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen Skytrax World Airline Awards 2025 listesinde Türk Hava Yolları (THY), Air France, British Airways ve Lufthansa gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçildi.

YOLCU OYLARIYLA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Skytrax tarafından dünya genelinde yapılan yolcu değerlendirmelerine dayanan listede THY ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları’nı sırasıyla Air France, SWISS International Air Lines, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Iberia, KLM, Austrian Airlines ve Finnair izledi.

Bu sonuçla THY, 10’uncu kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu” unvanını kazanarak istikrarlı başarısını bir kez daha tescilledi.

DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLLARI LİSTESİNDE 6’NCI SIRADA

Avrupa’daki liderliğini sürdüren Türk Hava Yolları, Skytrax 2025 Dünya Havayolları sıralamasında ise 6’ncı sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde Qatar Airways yer alırken, Singapore Airlines ikinci, Cathay Pacific üçüncü sırada yer aldı. Emirates dördüncü, ANA All Nippon Airways ise beşinci oldu.

PARİS’TE 8 PRESTİJLİ ÖDÜL

Paris’te düzenlenen ödül töreninde THY, yalnızca bölgesel liderlikle yetinmedi ve hizmet kalitesini tescilleyen toplam 8 ödül kazandı.

Türk Hava Yolları’nın zirvede yer aldığı başlıca kategoriler şöyle:

Dünyanın En İyi Business Class İkramı

Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu

Avrupa’nın En İyi Business Class’ı

Avrupa’nın En İyi Ekonomi Class’ı

“LİDER KONUMUNU BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ”

Skytrax CEO’su Edward Plaisted, THY’nin başarısına ilişkin “Türk Hava Yolları’nın 2025 Dünya Havayolu Ödülleri’nde Avrupa’nın En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi ve Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu ödülleri de dahil olmak üzere toplam sekiz ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Plaisted, değerlendirmesinde "Türk Hava Yolları, misafirperverliğinden uçak içi ikram kalitesine kadar yolcuların beğenisini kazanan, titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunmaya devam ediyor. Bu sonuçlar, havayolunun bölgesel liderliğini ve küresel ölçekteki istikrarlı konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HAVACILIKTA AVRUPA’NIN EN YOĞUN ÜLKELERİ ARASINDA

Bu başarı, Türkiye’nin havacılık alanındaki yükselişini de güçlendirdi. EUROCONTROL verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa’da hava trafiği hacmi bakımından 6’ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olurken, dünya genelinde ise 5’inci sıraya yükseldi. Antalya Havalimanı da günlük 1.024 uçuşla Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında 9’uncu sırada konumlandı.