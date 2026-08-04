Avrupa'nın en güçlüleri açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti...

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Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılı geride kalırken Avrupa'nın hava gücü yeniden mercek altına alındı. National Interest tarafından yayımlanan analizde, Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri; uçak sayısı, muharebe hazırlığı, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesi dikkate alınarak sıralandı. Listede Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alarak dikkat çekti.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Rapora göre Türkiye, yaklaşık bin uçak ve 300'e yakın savaş uçağıyla Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvvetine sahip ülke konumunda bulunuyor. Hava Kuvvetleri'nin omurgasını Amerikan yapımı F-16 Fighting Falcon savaş uçakları oluştururken, filoda F-4 Phantom II'nin yanı sıra F-5 Tiger II gibi avcı uçağı da yer alıyor.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisine yaptığı yatırımların öne çıktığı belirtilen analizde, özellikle beşinci nesil savaş uçağı TF KAAN projesi dikkat çekti. Bunun yanı sıra Bayraktar TB2 başta olmak üzere düşük maliyetli ve yüksek etkinliğe sahip insansız hava araçlarının, Türkiye'nin hava gücünde önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı.

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Analizde, Bayraktar TB2'nin hem 2020'deki Ermenistan-Azerbaycan savaşında hem de Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde gösterdiği performansın, Türkiye'nin hava harp teknolojilerindeki yükselişini ortaya koyduğu ifade edildi.

RUSYA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Listenin ilk sırasında Rusya yer aldı. Yaklaşık 4 bin 300 uçak ve bunların 900'den fazlasını oluşturan ön cephe savaş uçaklarıyla Rusya'nın Avrupa'nın en büyük hava filosuna sahip olduğu belirtildi.

Raporda, Su-30, Su-35 ve Su-34 gibi gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarının filonun bel kemiğini oluşturduğu, yerli üretim beşinci nesil Su-57 savaş uçağının ise üretim hızının düşük kaldığı kaydedildi.

Ukrayna savaşının Rusya'nın hassas vuruş kabiliyetindeki bazı eksikleri ortaya çıkardığı belirtilse de, ülkenin Avrupa'nın en güçlü hava kuvveti olmayı sürdürdüğü değerlendirmesi yapıldı.

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İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ, FRANSA DÖRDÜNCÜ

Sıralamada üçüncü basamakta İngiltere yer aldı. Yaklaşık 670 uçak ve 160 gelişmiş savaş uçağına sahip Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, F-35B Lightning II ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından oluşan filosuyla NATO'nun en önemli hava güçlerinden biri olduğu belirtildi.

Dördüncü sıradaki Fransa'nın ise yaklaşık 520 uçaktan oluşan filosunun merkezinde yerli üretim Dassault Rafale savaş uçaklarının bulunduğu ifade edildi. Analizde Fransa'nın, Amerikan savunma sistemlerine bağımlı olmayan tek büyük Avrupa hava gücü olduğuna dikkat çekildi.

İTALYA İLK BEŞTE

Listenin beşinci sırasında İtalya yer aldı. Yaklaşık 740 ila 960 uçaktan oluşan filosuyla öne çıkan ülkenin, F-35A ve F-35B savaş uçaklarını birlikte kullandığı, ayrıca Avrupa'daki tek F-35 üretim ve bakım merkezi olan Cameri tesisine sahip olduğu belirtildi.

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ALMANYA'YA "MANSİYON" ÖDÜLÜ

Analizde Almanya ilk beş dışında bırakılsa da "mansiyon" kategorisinde değerlendirildi. Yaklaşık 380 uçaklık filosuyla NATO'nun Avrupa'daki lojistik ve hava savunma omurgalarından biri olarak gösterilen Almanya'nın, F-35A savaş uçaklarıyla filosunu hızla modernize ettiği ifade edildi.

DEĞERLENDİRMEDE SADECE UÇAK SAYISI ESAS ALINMADI

Raporda, hava kuvvetlerinin gücünün yalnızca uçak sayısıyla ölçülemeyeceği vurgulandı. Pilot eğitimi, bakım ve hazırlık oranları, erken uyarı sistemleri, teknolojik altyapı ve savunma sanayisinin kapasitesi gibi unsurların da sıralamada belirleyici olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Türkiye'nin hem hava filosu hem de yerli savunma sanayisindeki atılımlarıyla Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvveti olarak öne çıktığı değerlendirmesi yapıldı.