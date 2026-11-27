Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Letonya'nın hava sahası, kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tarafından ihlal edildi. Rusya'nın Leningrad bölgesine yönelik İHA saldırısıyla aynı saatlerde yaşanan olayın ardından NATO savaş uçakları acil olarak havalandı. Letonya'nın doğusunda alarm verilirken ülke, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğu sınırındaki hava savunma kapasitesini güçlendirdi.

LETONYA HAVA SAHASINDA İHA ALARMI! NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Letonya Silahlı Kuvvetleri, kimliği belirsiz bir İHA'nın ülkenin hava sahasını kısa süreliğine ihlal ettiğini açıkladı. İhlalin ardından NATO savaş uçakları ve bir önleme İHA'sı havalandı. Letonya'nın doğusundaki Ludza ve Balvi belediyelerinde hava sahası tehdidine ilişkin uyarılar yayımlandı.

Haberin Devamı

Saat 02.30'da Ludza bölgesinde turuncu alarm verildi. Tehdidin saat 02.55'te sona ermesi üzerine uyarı kaldırıldı. Aynı saatlerde Balvi belediyesinde olası hava sahası tehdidi nedeniyle sarı alarm devreye alındı. Balvi'deki uyarı da saat 03.30'da sona erdi.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri, insansız hava aracının Letonya devlet sınırının hemen yakınında tespit edildiğini ve kısa süreliğine ülke hava sahasında kaldığını bildirdi.

RUSYA'NIN LENİNGRAD BÖLGESİNDE 40'TAN FAZLA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Letonya hava sahasındaki ihlalin, Rusya'nın Leningrad bölgesine yönelik İHA saldırısı sırasında yaşandığı bildirildi.

Leningrad Valisi Alexander Drozdenko, bölgeye düzenlenen saldırıda 40'tan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Letonya'daki alarmın da aynı saatlerde verilmesi, bölgede hava güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

LETONYA DOĞU SINIRINDA HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ

Letonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasındaki gelişmelerin ardından doğu sınırındaki savunma kapasitesini artırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ulusal Silahlı Kuvvetler, NATO müttefikleriyle birlikte, potansiyel tehditleri zamanında tespit edebilme ve derhal müdahale edebilme yeteneğini sağlamak için Letonya hava sahasını sürekli olarak izlemektedir."

Haberin Devamı

Açıklamada, doğu sınırındaki savunma önlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ulusal Silahlı Kuvvetler, ek birlikler göndererek Letonya'nın doğu sınırındaki hava savunma kapasitesini güçlendirdi."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle benzer olayların yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunan Letonya Silahlı Kuvvetleri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı devam ettiği sürece, yabancı bir insansız hava aracı Letonya hava sahasına yaklaştığında veya girdiğinde benzer olayların tekrar yaşanması mümkündür."

Yetkililer, vatandaşlardan gelişmeler karşısında teyakkuzda kalmalarını, resmî açıklamaları takip etmelerini ve cep telefonlarına gönderilen acil durum uyarılarındaki talimatlara uymalarını istedi.

Haberin Devamı

NATO'NUN DOĞU KANADINDA RUSYA ENDİŞESİ ARTIYOR

Letonya hava sahasında yaşanan son olay, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın NATO sınırlarına yayılabileceğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Rusya ile doğrudan sınır komşusu olan Letonya, 2004 yılından bu yana NATO üyesi.

Benzer bir gelişme Polonya'da da yaşandı. Polonya yönetimi, salı günü Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen bir gözetleme İHA'sının ülke hava sahasına kısa süreliğine girdiğini açıklayarak Moskova'yı hava sahasını kasıtlı olarak ihlal etmekle suçladı.

Polonya, önceki cuma günü de hava sahasında iki Rus füzesi ve bir İHA tespit edildiğini bildirdi. Tespit edilen füzelerden birinin ülkenin güneyindeki kırsal bir bölgeye isabet eden seyir füzesi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Gelişmelerin ardından Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO'nun ülkenin doğu sınırına yönelik desteğini artıracağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de şüpheli Rus hava sahası ihlallerinin artması üzerine Polonya'nın toprak bütünlüğünü savunacaklarını belirterek ülkenin her bir karışını koruma sözü verdi.

NATO-RUSYA GERİLİMİNDE KRİTİK SENARYO

İngiliz dijital radyo istasyonu LBC'de yer alan habere göre Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşında NATO ülkelerinden önemli ölçüde destek alıyor. Ancak NATO üyesi olmadığı için ittifakın kolektif savunma mekanizması Ukrayna'yı kapsamıyor.

Haberin Devamı

Buna karşılık Polonya veya Letonya gibi bir NATO üyesinin silahlı saldırıya uğraması, ittifakın 5. maddesini gündeme getirebilir. Bu madde, bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen siber saldırılar, dezenformasyon faaliyetleri ve devlet destekli sabotaj girişimleri de Avrupa ülkelerinin güvenlik gündeminde yer alıyor. Letonya hava sahasındaki son İHA ihlali, NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.