Avrupa'nın derdi Ukrayna, Miçotakis'inki bambaşka! Türkiye hazımsızlığı: 'Avrupa bizi göz ardı edip Ankara'yı tercih ediyor'

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ABD başkanı Donald Trump'ın yüzünü Rusya'ya çevirerek Ukrayna'ya askeri yardımları durdurması sonrası alarma geçen Avrupa Birliği ülkeleri, dün Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Üye ülkelerin liderleri 800 milyar Euro’luk yeni savunma planını ve Ukrayna'ya verilecek desteği masaya yatırırken zirveye katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in gündemi çok daha farklıydı.

MİÇOTAKİS'İN DERDİ TÜRKİYE

Miçotakis dün Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Savunma Olağanüstü Avrupa Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Avrupa kıtasının güvenliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hükümet kaynaklarına göre Miçotakis, güvenlik kavramının Avrupa'nın doğu sınırlarıyla sınırlandırılamayacağını vurgulayarak Batı Balkanlar, Güneydoğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik tehditleri olduğunu savundu.

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Yunan haber portalı News247'de yer alan habere göre, Miçotakis bu sözleri ile Avrupalı ortaklarına dolaylı bir şekilde Türkiye'yi ima etti ve Türkiye'nin Güneydoğu Akdeniz'deki eylemlerine dikkat çekti.



Geçtiğimiz Pazar günü İngiltere'nin girişimiyle düzenlenen Avrupa savunması ve Ukrayna konulu zirveye Yunanistan'ın değil Türkiye'nin davet edildiğini hatırlatan yayın organı "Bu, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'yi Avrupa savunmasına dahil etme girişimlerinin ilki değil. İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de 2000-2003 yılları arasında yapılan tartışmalarda Türkiye'yi Avrupa ordusuna dahil etme girişiminde bulunmuşlardı." ifadelerini kullandı.



"Artık AB üyesi olmayan ancak Fransa ile rekabet halinde Avrupa savunmasında öncü bir rol üstlenmeye çalışan İngiltere'nin yanı sıra, orta ve kuzey Avrupa'daki diğer ülkelerin de Türkiye'yi potansiyel bir savunma ortağı olarak gördükleri açıktır." itirafında bulunan News247, AB'nin Dış ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Kaya Callas'ın Brüksel'deki toplantı ile ilgili Ankara'yı bizzat bilgilendireceğine dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi;

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"BİZİM ÇIKARLARIMIZI GÖZARDI EDİP ANKARA'YI TERCİH EDİYORLAR"

"Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve Avrupa savunma sanayinin en iyi müşterisi olması, ortaklarımızın Yunanistan ve GKYR'nin çıkarlarını göz ardı ederek neden Ankara'ya tercih ettiklerini açıklıyor."



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ise Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı rolden rahatsız olduğunu açıkça belirtti ve Ankara ve Moskova arasındaki ilişkileri bahane ederek Türkiye'nin Ukrayna konusunda Avrupa Birliği liderleriyle yapılan görüşmelere katılmaması gerektiğini söyledi.