Avrupa’nın ‘çılgın’ yazı… Bir yanda sıcak hava dalgası ve yangınlar, bir yanda da soğuk hava ve seller esir aldı!

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Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri Avrupa’yı vurdu! Ülkemizi de etkisi altına alan sıcak hava dalgası yüzünden sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine fırlarken Avrupa’nın farklı ülkelerinde de aşırı sıcak havayla birlikte soğuktan ve sellerden etkilenen bölgeler şaşkınlık yaratıyor.

Doğu Akdeniz'deki ülkeler erken bir sıcak hava dalgası yaşarken, İspanya'nın Costa Blanca bölgesi ve Mayorka Adası Tamara Fırtınası tarafından sular altında bırakıldı ve yerel yetkililer hava durumu acil durumları ilan etti.

Su taşkınları nedeniyle yollar adeta göle dönerken araçlar suda kaldı ve arabalardan çıkamayan sürücüler acil durum ekipleri tarafından zorlukla kurtarıldı.

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İngiliz turistlerin en gözde rotalarından olan bölgede yaşanan seller, Birleşik Krallık'taki bir türlü yükselmeyen hava sıcaklıklarından kaçmaya çalışan turistler açısından büyük hayal kırıklığı oldu.

İspanya'da Mayorka Adası sele teslim olurken yollar göle döndü, araçlarında sıkışan sürücüler zorlukla kurtarıldı

Avrupa’nın doğu kesimleri sıcaklıklar yüzünden alarm durumuna geçmişken İngiltere ise soğuk havadan kurtulamadı. Önümüzdeki haftalarda daha şiddetli sağanak yağışların beklendiği İngiltere’de yetkililer bugün için daha fazla yağmur ve şiddetli rüzgarla ilgili uyarılar yapıyor.

İNGİLTERE: BU YIL YAZ MEVSİMİ İPTAL OLDU!

Dinmeyen yağmur ve fırtınaların etkisinde kalan İngiltere’de halk durumdan yaka silkerken basın sürekli “İngiltere’nin yazı başlamadan bitti”, “Bu yıl yaz iptal oldu” gibi manşetlerle konuyu gündemde tutuyor.

Kuzey Kutbu'ndan esen soğuk rüzgarlar nedeniyle İngilizlerin daha sıcak bir hava için temmuz ayına kadar beklemek zorunda kalacakları bildirildi. Met Office, İngiltere'nin geçtiğimiz hafta mevsim ortalamasının üç ila beş derece altında sıcaklıklar yaşadığını söyledi.

İngiltere'de halk bir türlü yükselmeyen sıcaklıklar, bitmeyen yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar yüzünden kabus gibi bir yaz geçiriyor

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Öte yandan Avrupa'nın diğer bölgeleri de erken gelen sıcak hava dalgası altında bunalıyor.

YUNANİSTAN'DA EN ÖNEMLİ TURUİSTİK BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI

Yunanistan'da yetkililer dün en sıcak saatlerinde Atina Akropolü'nü kapatmak zorunda kalırken, sezonun en erken sıcak hava dalgası ülkeyi kasıp kavurdu ve okulların kapanmasına ve sağlık uyarılarına neden oldu.

UNESCO listesindeki arkeolojik alan, Yunanistan'ın merkezinde 43 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yerel saatle öğle saatlerinden akşam 5'e kadar kapalı kaldı.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin sıcaktan baygınlık geçirdiği görülürken Yunanistan Kızılhaçı, başkentin merkezinde ve Akropolis'te yaklaşık 12.000 şişe su dağıttığını açıkladı. Atina'daki birçok turist aşırı sıcaklar yüzünden baygınlık geçirdi

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GÜNEY KIBRIS VE FRANSA ALEVLERE TESLİM OLDU

Güney Kıbrıs da dağlık kesimlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Gece boyunca devam eden yangın söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangına 120 itfaiyeci ve 5 hava aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın yardım talep etmesi üzerine Yunanistan’ın ülkeye 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağı gönderdiği açıklandı. Ürdün’ün ise Kral II. Abdullah’ın talimatı üzerine ülkeye iki helikopter gönderdiği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklar nedeniyle sarı alarm verdi ve maksimum sıcaklıkların 41 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Daireden yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta geçtiğimiz cuma günü sıcaklıkların 44 santigrat dereceye kadar yükselmesiyle en sıcak haziran gününün yaşandığı belirtildi.

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Kıbrıs gibi Fransa da bu hafta orman yangınlarından etkilendi.

TATİL CENNETİNİN KIYISINDA KORKUTAN YANGIN

İtfaiyeciler, Saint-Tropez'in 15 mil kuzeyinde bulunan Vidauban kasabasında, şimdiye kadar yaklaşık 1.500 dönümlük bir alanı kül eden yangınla mücadele etmek üzere seferber oldu.

Fransa'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler yılın bu döneminde böylesi yangınların daha önce görülmediğini söylüyor

Raporlar yangının 'kontrol altına alındığını' söylese de yetkililer yangının hala aktif olduğu konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşık 600 itfaiyecinin hala olay yerinde çalıştığını söylediler.

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Rüzgârın alevleri körükleyerek daha da yayılmasına yol açmasından endişe ediliyor. İtfaiyeciler yılın bu zamanında yangının bu kadar güçlü olmasının kendilerini şaşırttığını söylediler.

İfaiyecilerin Yarbayı Michel Persoglio yaptığı açıklamada “Dün olayların bu şekilde gelişmesi bizi çok şaşırttı. Yangın her zaman mümkündür ama bu güçte olması biraz şaşırtıcı. Genellikle yaz ortasında, sezon ortasında yaşadığımız bir yangın yaşadık” dedi.