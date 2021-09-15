Avrupalılara sordular Merkel mi, Macron mu?

Almanya’daki seçimlere günler kala Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından 12 AB ülkesinde, 16 bin kişiyle görüşülerek yapılan bir kamuoyu araştırması Merkel’e bakışın olumlu olduğunu ortaya koydu.

“Avrupa Başkanı seçilecek olsa ve adaylar sadece Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olsa hangisine oy verirdiniz?” sorusuna yüzde 41’le Merkel yanıtı verildi. Macron’a oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 14’te kaldı. Merkel’e en fazla destek Hollanda (yüzde 58), İspanya (yüzde 57) ve Portekiz’den (yüzde 52) çıktı. Merkel’in, Macron’u kendi ülkesinde de geçmesi dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre Merkel diyen Fransızların oranı yüzde 32 olurken Macron diyenler yüzde 20’de kaldı.

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