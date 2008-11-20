Avrupalılar yaşam kalitesinden memnun

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupalıların genel olarak yaşamlarının kalitesinden memnun olduğu ortaya çıktı.

AB İş ve Çalışma Koşullarını Düzeltme Vakfı'nın (Eurofound) yaptığı kamuoyu yoklamasına katılan Avrupalılar "hayatınızdan memnun musunuz?" sorusuna 10 üzerinden ortalama 7,5 verdi.



Araştırma sonucunda, sağlıklı, geliri ve eğitim düzeyi yüksek, evli ve çocuklu olanların daha mutlu ve hayatlarından memnun olduğu belirlendi. Sağlığın iyi olmasının kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 81'i için "çok önemli" olduğu belirtilirken, katılımcılardan sadece yüzde 21'inin sağlığının çok iyi, yüzde 46'sı sağlığının iyi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.



İş, aile hayatı ve bireysel hayat arasındaki dengenin de çok önemli görüldüğünün saptandığı araştırmada, çalışan katılımcıların yüzde 29'u iş yoğunluğu nedeniyle aile yükümlülüğünü sık sık yerine getiremediğini kaydetti.



Eurofourd Başkanı Jorma Karppinen, hayat kalitesi konusunda tatmin ve geleceğe yönelik tutum farklarının Avrupalıların hayat şartları ve hayat tecrübesinin eşitsizliğine ışık tuttuğunu belirtti.



Özellikle eski sosyalist devletlerde refahın sosyal ve yaş gruplarına göre çok değiştiğini söyleyen Karppinen, az gelirlilerin hayatlarından, yaşlılarınsa durumlarından memnun olmadığını ifade etti. Araştırmaya aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülkeden 35 bin yetişkin katıldı.