Avrupalı zehir soluyor... Hava kirliliği nedeniyle yılda 400 bin kişi ölüyor

Haberin Devamı

İNGİLİZ The Guardian gazetesinin yaptığı yeni araştırma, Avrupa’da neredeyse herkesin hava kirliliğinin tehlikeli düzeyde olduğu bölgelerde yaşadığını ortaya koydu. Ayrıntılı uydu görüntüleri ve 1400’den fazla yer izlem istasyonundan alınan verilere göre, kıtada yaşayan insanların yüzde 98’i, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “tehlikeli düzeyde kirli” olarak sınıflandırdığı havayı soluyor.

EN KÖTÜ MAKEDONYA

DSÖ, hava kirliliğini ölçmek için PM2.5 olarak adlandırılan havadaki kirletici partiküller oranını hesaplıyor. Araştırma, kıta sakinlerinin yaklaşık üçte ikisinin DSÖ’nün kritik olarak belirlediği oranın iki katından fazla olduğu bölgelerde yaşadığını gösteriyor. Doğu Avrupa, kıtanın geri kalanından daha kötü durumdayken, havanın en kirli olduğu Avrupa ülkesi ise Kuzey Makedonya. Almanya ve İngiltere’de nüfusun dörtte üçü, İspanya’da yarısı, Fransa’da ise yüzde 37’si DSÖ standartlarının üzerinde kirlilikte havayı soluyor. Kıtada havanın en temiz olduğu ülkeler ise İsveç ve İskoçya.

Haberin Devamı

FOSİL YAKIT TÜKETİMİ

Trafik, sanayi, evsel ısıtma ve tarım, hava kirliliğinin ana sebeplerini oluşturuyor ve yılda yaklaşık 400 bin ölümle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Fosil yakıt tüketimiyle ortaya çıkan PM2.5 partiküllerine maruz kalmak inme, akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalıklara neden olabiliyor.