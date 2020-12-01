Avrupalı vekil grup seks partisinde yakalanınca...

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Macar asıllı Jazef Szajer kaçak seks partisinde yakanmasının ardından istifa etti.

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Brüksel'de, geçen cuma akşamı polis bir barda yaptığı baskında, çoğunluğu erkek olan 25 kişinin katıldığı bir grup seks partisine son verdi.



UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMEDI

Euronews’in haberine göre aralarında diplomatların da bulunduğu toplantıda, Avrupa Milletvekili Jozsef Szajer'in de olduğu öğrenildi. Polise verdiği ifadeye göre Szajer, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandı, daha sonra dokunulmazlık hakkını kullanarak savunma yaptı. Pazar günü istifa eden 59 yaşındaki Szájer yaptığı açıklamada, "sorumsuz" davranışından ötürü özür diledi, ancak uyuşturucu kullandığını reddetti.

'UYUŞTURUCU KULLANMADIM'

Szajer olayla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Cuma günü Brüksel'de katıldığım bir ev partisi ile ilgili bugün Belçika basınında bir gazete yazısı çıktı. Polis kimliği sorduğunda üzerimde kimliğim yoktu, milletvekili olduğumu beyan ettim. Polis işleme devam etti ve sonunda resmi bir uyarıda bulunarak beni eve götürdü. Ben uyuşturucu kullanmadım. Polise uyuşturucu testi yapmasını teklif ettim ama yapmadılar. Polis bir ekstazi hapı bulunduğunu söyledi. Söz konusu hap bana ait değil, kimin, nasıl yerleştirdiğini bilmiyorum. Polise bununla ilgili bir açıklama yaptım" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Tanınmış bir Macar avukat olan Tünde Handó ile evli olan Szájer, ifadesinde eşinin kendisini affetmesini istedi. Szájer şöyle yazdı:

* Covid kısıtlamalarını ihlal ettiğim için derin pişmanlık duyuyorum, benim açımdan sorumsuzluktu. Meydana gelen cezayı ödemeye hazırım. Pazar günkü istifamla siyasi ve kişisel sonuçları çizdim.

* Ailemden, meslektaşlarımdan, seçmenlerimden özür dilerim. 30 yıllık özverili ve sıkı çalışma geçmişine karşı yanlış adımımı değerlendirmelerini istiyorum. Yanlış adım kesinlikle kişiseldir. Bunun sorumluluğunun sahibi benim.