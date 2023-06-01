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Avrupalı liderler Moldova'da toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

#AB#Moldova#Dünya
Avrupalı liderler Moldovada toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 13:23

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ikinci zirvesi, 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ve üye olmayan 20 ülke liderinin katılımıyla Moldova’da başlıyor. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Geleceğimiz AB'de. Ukrayna NATO'ya da katılmaya hazır” dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuruluşuna öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ikinci toplantısı, 27 AB üyesi ve üye olmayan 20 ülke liderinin katılımıyla Moldova’da başlıyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, tarihi Mimi Kalesi’nde gerçekleştirilecek zirve öncesi liderleri kapıda karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, karşılama sırasında yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Batılı ülkelerden savaş uçakları talebini yineleyen Zelenskiy, daha önce sunduğu barış önerilerini görüşmek üzere zirve gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Zelenskiy, “AB'ye entegre olan Moldova ve halkını destekliyoruz. Savaşın ilk günlerinde ülkeden ayrılan halkımıza, mültecilerimize destek oldunuz, bunu asla unutmayacağız. Geleceğimiz AB'de. Ukrayna NATO'ya da katılmaya hazır” ifadelerini kullandı.

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ALİYEV İLE PAŞİNYAN BİR ARAYA GELECEK

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise Ukrayna'nın barış çabalarını desteklediğini ve ayrıca Moldova'nın AB üyeliği müzakerelerinin olabildiğince hızlı ilerlemesini istediğini dile getirdi.

Zirve çerçevesinde ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya gelecek. Görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz de katılacak.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. “AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı "diyalog ve iş birliği platformu” niteliğindeki oluşumun ikinci toplantısında barış, güvenlik, enerji ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorlukların masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan, zirve nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. NATO’nun AWACS olarak bilinen erken uyarı uçakları, zirvenin gerçekleştirildiği bölgede görev yapıyor.

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Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı 6 Ekim 2022'de Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilmişti.

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#AB#Moldova#Dünya

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