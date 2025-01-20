Avrupalı liderler, ABD'nin 47. başkanı Trump'ı tebrik etti

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İrlanda Başbakanı Simon Harris, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ı göreve başlamasından dolayı tebrik ederken, hükümetin Trump'la çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

ABD'nin İrlanda adasındaki barışa verdiği desteğe vurgu yapan Harris, "Dünya çatışmalar, iklim değişikliği, demokrasiyi tehdit eden gelişmeler gibi çok sayıda sınamayla karşı karşıya. Güvenli ekonomik büyüme ve istikrara ihtiyaç var. Bu sorunlarla birlikte yüzleşeceksek ABD'nin liderliği her zaman olduğu gibi yine çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Harris, Trump'ın İrlanda'yı sık sık ziyaret edip ülkesine yatırımlar yaptığını da hatırlattı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Trump'ı göreve başlamasından dolayı kutlayarak, “Bugün Başkan Trump göreve başlıyor. Tebrikler. ABD bizim en yakın müttefikimiz ve iyi bir transatlantik ilişki her zaman siyasetimizin hedefidir. 27 üyeli ve 400 milyondan fazla insanla Avrupa Birliği (AB) olarak güçlü bir topluluğuz.“ ifadesini kullandı.

- İsveç

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın hesabını da etiketleyerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak yemin etmenizden dolayı sizi en içten dileklerimle kutluyorum. İsveç, ABD ile yakın işbirliğinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

- Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Trump’ı tebrik etti.

Fiala, ABD ve Çekya’nın önemli bir müttefiki olduğunu belirterek, Trump ve yeni ekibiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde ileriye taşınacağına olan inancını dile getirdi.

- Avusturya

Avusturya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, "ABD ve Avusturya arasındaki stratejik ortaklığı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Küresel zorluklarla başa çıkmak, özgürlüğü, güvenliği ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazırız." görüşünü paylaştı.

- Slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımla Trump’ı tebrik etti.

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Pellegrini, "Her iki ülkenin de yararına olacak şekilde, sorunlara ortak diplomatik çözümler arama ve bulmanın her zaman mümkün olduğuna inanıyor. Bu da müttefikliğin bir gereği." ifadesini kullandı.

- İtalya

Donald Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan davetli olan üst düzey siyasi liderlerden biri olan ve törene katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yeni ABD Başkanı'nı tebrik etti.

Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımında Trump ile beraber çekildiği fotoğrafı koyarak, "ABD’nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'a iyi çalışmalar dileklerimi iletiyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve bizi birleştiren değerlerin, İtalya ve ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinden eminim. Küresel sınamalarla birlikte yüzleşerek halklarımız için refah ve güvenlik dolu bir gelecek inşa edeceğiz. İtalya, her zaman ABD ve Avrupa arasındaki diyaloğu sağlamlaştırmaya kararlı olacak, çünkü bu, toplumlarımızın istikrarı ve büyümesi için temel bir dayanak noktasıdır." ifadelerini kullandı.

- Hırvatistan

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ABD Başkanı Trump'ı tebrik ederek, başarılar dileğinde bulundu.

Plenkovic, Trump'un yeni döneminde ABD ile stratejik ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini belirterek, "Askeri ve enerji alanlarındaki güçlü işbirliği geçmişimizi daha da ileriye taşıyacak, ekonomik fırsatları ve turizm alışverişini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Slovenya

Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümete ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin ABD ile uzun süreli bir dostluk ilişkisine sahip olduğunu belirterek, Trump'ı tebrik etti.

Golob, Slovenya ve ABD'nin iyi ikili ilişkilere sahip olduğunu aktararak, "Amerika'daki yeni yönetimle iki müttefik devlet olarak, ilişkileri daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi umuyorum. ABD ve Slovenya yalnızca birlikte hareket ederek günümüz uluslararası toplumunun küresel zorluklarına karşı durabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Kosova

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından Trump’a gönderdiği tebrik mektubunu paylaştı.

Osmani, mektubunda, Kosova’nın, dünyanın en ABD yanlısı ülkesi olmaya gururla devam ettiğini belirterek, “Halkımız, ABD ile paylaştığımız sarsılmaz bağı ve büyük ulusunuzun temsil ettiği değerlere olan derin inancı takdir etmektedir. Halklarımız ve gelecek nesillerin yararına bu ortaklığı genişletmeye ve güçlendirmeye hazırız.” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın başkan seçilmesini ve göreve başlamasını “tarihi bir zafer” olarak nitelendiren Osmani, bunun ABD halkının Trump’ın liderliğine duyduğu derin güveni, özgürlük ve demokrasi gibi kalıcı değerleri koruma ve geliştirme vizyonunu yansıttığına vurgu yaptı.

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Mektubunda, Trump’ın Kosova ile Sırbistan arasında karşılıklı tanınma yolunu ilerletme konusundaki kararlılığına da değinen Osmani, “Bunun Batı Balkanlar ve tüm Avrupa kıtası için sürdürülebilir ve uzun vadeli bir barışa katkıda bulunacağına olan inancınızı paylaşıyorum. Bu hedefin gerçekleştirilmesini sağlamak ve ilişkilerimizi güçlendirmek adına sizinle ve yönetiminizle birlikte çalışmaya tamamen kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

- Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, X’ten yaptığı paylaşımda, “ABD, demokrasinin kalıcı değerlerini temsil etmeye devam ediyor. Arnavutluk, ABD ile olan güçlü ittifakı ve dostluğundan gurur duymaktadır ve ortaklığımızı daha da geliştirmeye kararlıdır.” dedi.

- Belçika

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik ederek, "Belçika ve ABD uzun süredir müttefik ve güvenilir ortaklardır." ifadesini kullandı.

Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle işbirliği mesajı veren De Croo, "Belçika, küresel zorlukların üstesinden gelmek ve vatandaşlarımızın refah ve güvenliğini arttırmak için ABD yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklemektedir." mesajını paylaştı.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya hesabından, iki ülke arasında güçlü tarihi bağlar olduğunu paylaşarak, "Hollanda ve ABD yakın müttefikler. Birbirleriyle ve NATO gibi uluslararası bağlamda yakın bir şekilde birlikte çalışıyorlar." açıklamasında bulundu.

Trump ve Vance ile iyi ortaklığı sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediği mesajını paylaşan Schoof, "Hükümet adına kendilerini göreve başlamalarından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.