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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 13.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrupalı liberallere Türk kökenli eşbaşkan

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupalı liberallere Türk kökenli eşbaşkan

Avrupa Parlamentosu üyelerinden Türk kökenli Bulgaristan parlamenteri İlhan Küçük, liberal eğilimli partileri çatısı altında toplayan Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) eş başkanı oldu.

Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) üyesi olan Küçük, ALDE’nin salgın koşulları altında Brüksel’de yapılan 41. Olağan Kongresi’nden çıkan sonuç doğrultusunda İrlanda’dan Timmy Dooley ile birlikte görev yapacak.

70 PARTİNİN ÇATI ÖRGÜTÜ

Küçük, “Başkanlık görevine seçilmiş olmam hem son 30 yılda liberal değerlerin garantörü olarak yerini pekiştiren HÖH için hem de Bulgaristan ve bütün bölgemiz için bir takdirdir” dedi. Avrupa siyaset sahnesinde 45 yıllık bir geçmişi olan ALDE, Avrupa ülkelerinden 70’in üzerinde siyasi partiyi çatısı altında topluyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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