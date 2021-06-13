Avrupalı liberallere Türk kökenli eşbaşkan

Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) üyesi olan Küçük, ALDE’nin salgın koşulları altında Brüksel’de yapılan 41. Olağan Kongresi’nden çıkan sonuç doğrultusunda İrlanda’dan Timmy Dooley ile birlikte görev yapacak.

70 PARTİNİN ÇATI ÖRGÜTÜ

Küçük, “Başkanlık görevine seçilmiş olmam hem son 30 yılda liberal değerlerin garantörü olarak yerini pekiştiren HÖH için hem de Bulgaristan ve bütün bölgemiz için bir takdirdir” dedi. Avrupa siyaset sahnesinde 45 yıllık bir geçmişi olan ALDE, Avrupa ülkelerinden 70’in üzerinde siyasi partiyi çatısı altında topluyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara