Avrupa’dan Ukrayna krizine itidal çağrısı

Avrupa adına ortak bildiri yayımlayan Almanya ile Fransa Dışişleri Bakanlıkları, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas ortak adıyla bilinen Lugansk ile Donetsk bölgelerinde ateşkes ihlallerinin arttığına dikkat çekerek, “Donbas bölgesinde son dönemde artan ve tehlikeli hal almaya başlayan ateşkes ihlallerini mercek altında izliyoruz. Ayrıca Ukrayna sınır bölgesinde Rusya’ya ait askeri birliklerin gerçekleştirdiği manevralar bizde derin endişe yaratıyor. Bölgede yeni çatışmaların yaşanmaması için ilgili taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Ukrayna’daki ihtilafın bu ülkenin egemenlik ve uluslararası toplum tarafından tanınmış sınırları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz” denildi. 2014’te sağlanan ateşkesin geçen martta hem Rusya yanlısı ayrılıkçılar, hem de Kiev yönetimi tarafından defalarca ihlal edilmesi üzerine devreye giren ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hitaben, “Rusya’nın size saldırması durumunda yanınızda yer alırız” açıklamasını yapmıştı.

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