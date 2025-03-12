Avrupa'dan Türkiye vurgusu: Rolü kilit öneme sahip

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Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa süreci tartışmaları sürerken Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin önemine işaret ederek halihazırda yapının süregelen bir inşa sürecinde olduğunu ifade etti.

Ankara'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında yaptığı değerlendirmede, Veldkamp, Türkiye'nin AB güvenliğinin parçası olmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu mimariyi büyük tasarımlar geliştirerek yapmadıklarını belirten Veldkamp, şunları kaydetti:

"Bunu tam anlamıyla bir araya gelerek yapıyoruz, bunun son örneği Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Londra'da düzenlenen Avrupalı liderlerle toplantıydı. Yarın da Paris'te birçok ülkenin genelkurmay başkanı Ukrayna'daki durum hakkında görüşmek için bir araya gelecek. O nedenle çizim tahtasında büyük büyük tasarımlar yapmıyoruz. Hakikaten bir araya geliyoruz: Sadece bir ateşkes değil de Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşması olması ne anlama gelir? Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın kendini toparlamasına nasıl yardım edebilir, Ukrayna'ya gelecekteki güvenliğine saygı duyulacağına ilişkin nasıl güvence verebilir? Yani bu kez güvenlik mimarisini tasarımla değil, icraatla geliştiriyoruz"

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"TÜRKİYE, KABİLİYETLİ VE TECRÜBELİ BÜYÜK BİR ASKERİ GÜCE SAHİP"

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin Avrupa güvenliğine önemli katkılar verebileceğine ilişkin söylemlerine atıfta bulunarak "Rutte'nin söylemleri önemli çünkü Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir" değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB liderlerine “Türkiye’yle ilişkileri iyileştirin” çağrısı yapmıştı.

Financial Times’da yer alan habere göre Rutte, AB liderlerinden yıllar süren gergin ilişkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarını arttırmalarını istemişti.

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Rutte, ocakta Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşmada da, “AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma sanayi çabalarına dahil edilmesinin Avrupa’nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum” demişti.

TUSK: TÜRKİYE'NİN ROLÜ KİLİT ÖNEME SAHİP

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel barışın sağlanması konularını görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Ankara ziyareti öncesi konuşan Tusk, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlamak konusunda kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tusk, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barışın sağlanmasının ardından Avrupa'da istikrarın garanti altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Tusk, şu ifadeleri kullandı:

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"Rusya-Ukrayna sınırında ateşkes ve barışın sağlanmasının ardından NATO ve Avrupa ülkelerinin eş zamanlı olarak istikrarı etkin bir şekilde garanti altına alması hayati önem taşıyor. Ve Türkiye'nin buradaki rolü kilit öneme sahip olabilir"