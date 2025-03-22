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Avrupa’dan Trump’ı ikna planı: ‘NATO’nun yükünü paylaşacağız’

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#ABD#Trump#NATO
Avrupa’dan Trump’ı ikna planı: ‘NATO’nun yükünü paylaşacağız’
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

ABD’de Donald Trump yönetiminin NATO’dan çekilme veya Avrupa’daki ABD askeri varlığını azaltma yönünde verdiği sinyaller, Avrupa liderlerini kıta güvenliği konusunda yeni arayışlara sürüklerken, İngiliz Financial Times gazetesi Avrupa başkentlerinin bu doğrultuda bir plan hazırlığında olduğunu yazdı.

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Avrupalı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerinden yetkililerin gayriresmi nitelikteki toplantılarla planın geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğü aktarılıyor. Avrupa ülkelerinin kıta savunmasında ABD’den daha fazla sorumluluk almasını hedefleyen plan Avrupa’nın savunma harcamalarını arttırmaya yönelik kesin taahhütler ve askeri kapasitenin güçlendirilmesini içerecek.

5-10 YILLIK YAPILANMA

Yetkililer, 5 ila 10 yıllık bir yapılanma süreci sonunda Avrupa ülkelerinin, nükleer caydırıcılık haricinde askeri kapasitelerinin ABD seviyesine ulaşabileceğini ve bu yolla NATO içinde daha bağımsız bir yapı oluşturulmasının amaçlandığını aktarıyor. Teklifin, haziran ayında Lahey’de düzenlenecek NATO liderler zirvesinden önce ABD’ye sunulması planlanıyor. Ancak Trump’ın son dönemdeki sivri söylemlerine rağmen ülkesinin Avrupa’daki varlığında büyük değişiklikler yapmayı planlamadığına inandıklarını, bu nedenle de bazı Avrupa başkentlerinde Trump yönetiminin uzun süreli bir anlaşmaya yanaşmayabileceği endişesinin olduğu belirtiliyor.

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Avrupa ülkeleri ABD’den gelen olumsuz sinyaller sonrası savunma harcamalarını arttırma ve müşterek bir Avrupa savunma stratejisi oluşturma yönünde son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. İngiltere ve Fransa bu bağlamda “gönüllüler koalisyonu” kapsamında bir müşterek savunma gücü oluşturmak için zirveler düzenlemişti.

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#ABD#Trump#NATO

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