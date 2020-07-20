Avrupa'dan sevgili vizesi

Danimarka hükümeti, ülke vatandaşı biriyle en az 6 aydır sevgili olduğunu ispatlayan AB dışındaki ülkelerin vatandaşlarına giriş izni verileceğini açıkladı. Hollanda ise ülke vatandaşı biriyle 3 aylık ilişkisi olduğunu ispat eden kişilere 27 Temmuz’dan itibaren seyahat engellerini kaldırmayı planlıyor.