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Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Avrupa'dan sevgili vizesi

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Avrupa'dan sevgili vizesi
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Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa kıtası dışındaki birçok ülkeye seyahat yasağı koyan bazı Avrupa Birliği ülkeleri ‘sevgili vizesi’ adımları atıyor.

Danimarka hükümeti, ülke vatandaşı biriyle en az 6 aydır sevgili olduğunu ispatlayan AB dışındaki ülkelerin vatandaşlarına giriş izni verileceğini açıkladı. Hollanda ise ülke vatandaşı biriyle 3 aylık ilişkisi olduğunu ispat eden kişilere 27 Temmuz’dan itibaren seyahat engellerini kaldırmayı planlıyor.

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