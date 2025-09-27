Avrupa’dan Rusya’ya ‘vururuz’ uyarısı

Haberin Devamı

ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre bu hafta Avrupalı diplomatlar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin yetkilileriyle kapalı kapılar ardında bir araya geldi. Habere göre İngiliz, Fransız ve Alman yetkililer Kremlin’i, “NATO’nun, hava sahasının daha fazla ihlal edilmesi durumunda Rus uçaklarını düşürmek de dahil olmak üzere tüm gücüyle karşılık vermeye hazır olduğu” konusunda uyardı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklara göre yetkililer, ihlalin Rus komutanların doğrudan emriyle “kasıtlı” şekilde gerçekleştiği sonucuna vardı. Gergin geçen görüşmeler sırasında bir Rus diplomat Avrupalı yetkililere, söz konusu müdahalelerin Ukrayna’nın Kırım’a yönelik saldırılarına bir yanıt olduğunu savundu. Görüşmede Operasyonların NATO desteği olmadan mümkün olmayacağını savunan Rus tarafı, bunun sonucunda Rusya’nın halihazırda “Avrupa ülkelerini de içeren bir çatışma içinde olduğunu düşündüklerini” öne sürdü. NATO’nun doğu sınırında bu ay boyunca birçok hava sahası ihlali rapor edilmiş; Romanya, Polonya ve Estonya’da Rus yapımı insansız hava araçları ya da savaş uçakları görülmüştü.

Haberin Devamı

Avrupa ülkeleri bir yandan da Rusya’nın dron tacizlerini engellemek için yeni bir girişim başlatma adımı attı. Dün, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Ukraynalı yetkililer, “dron duvarı” olarak isimlendirilen bir savunma planını görüştü.