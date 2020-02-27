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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Avrupa’dan Rusya’ya: Türkiye ile müzakere edin

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa’dan Rusya’ya: Türkiye ile müzakere edin
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AVRUPA Birliği üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanları İdlib’de yaşanan gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaparak Esad rejimi ve en önemli destekçisi Rusya’dan saldırıların durdurulmasını ve Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesini istedi.

İdlib’de yaşananın insani felaket olduğuna ve uluslararası insani hukuka aykırı biçimde hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve okulların bombalandığına dikkat çeken bakanlar, Rusya’ya, “İdlib’de gerilimi düşürmek ve siyasi çözüme katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile müzakereleri sürdürme” çağrısı yaptı. Ortak bildirinin altında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Belçika, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya dışişleri bakanlarının imzası yer alıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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