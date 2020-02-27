Avrupa’dan Rusya’ya: Türkiye ile müzakere edin

İdlib’de yaşananın insani felaket olduğuna ve uluslararası insani hukuka aykırı biçimde hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve okulların bombalandığına dikkat çeken bakanlar, Rusya’ya, “İdlib’de gerilimi düşürmek ve siyasi çözüme katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile müzakereleri sürdürme” çağrısı yaptı. Ortak bildirinin altında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Belçika, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya dışişleri bakanlarının imzası yer alıyor.