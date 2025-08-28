Avrupa'dan Rusya'nın hava saldırısına peş peşe tepkiler: 'Kremlin'in Avrupa Birliği'ni hedef aldığını gösteriyor'

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya’nın bir gecede Ukrayna’ya 629 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığını belirterek, “İşte Rusya’nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık” ifadelerini kullandı.

Saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Macron, yerleşim alanları ve sivil altyapıların kasten hedef alındığını, AB Delegasyonu ofisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Macron, “Fransa, bu akıl almaz ve zalim saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Ukrayna halkına tam destek, yas tutan tüm ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

VON DER LEYEN: 'BÜYÜK BİR ÖFKE DUYUYORUM'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği hava saldırısından ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen, “Kiev’e yönelik saldırıdan, aynı zamanda AB Delegasyonu ofisimizin de hedef alınmasından büyük bir öfke duyuyorum. Bu, temmuz ayından bu yana başkente yapılan en ölümcül İHA ve füze saldırısıydı. Bu saldırı aynı zamanda bizim delegasyonumuza yönelikti” ifadelerini kullandı.

Saldırının, AB Delegasyonu ofisinin çok yakınında gerçekleştiğini söyleyen von der Leyen, “İki füze, delegasyona 50 metre mesafede, 20 saniye arayla düştü. Bu, Kremlin’in Ukrayna’yı terörize etmek için hiçbir sınır tanımayacağını, sivilleri gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve hatta Avrupa Birliği’ni hedef aldığını gösteriyor” dedi.

'GELECEKTEKİ ÜYEMİZ'

Rusya’ya karşı yaptırım rejiminin daha da sıkılaştırılacağını, yakında 19’uncu yaptırım paketinin açıklanacağını duyuran von der Leyen, ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın savunması ve yeniden inşası için kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna’ya “komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz” diyerek desteğini yineleyen von der Leyen, yarın Rusya ve Belarus sınırındaki 7 AB üyesi devleti ziyaret edeceğini, bu ülkelere dayanışma mesajı vereceğini ve Avrupa savunma sanayisinin ortak SAFE mekanizmasıyla güçlendirildiğini vurguladı.

Von der Leyen, Ukrayna’daki AB Delegasyonu çalışanlarına da teşekkür ederek, “Son derece zor koşullar altında olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Kiev’e bir sonraki ziyaretimde bu mesajı bizzat ileteceğim” dedi.