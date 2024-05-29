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Avrupa’dan Kiev’e umut veren adımlar

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Patriot
Avrupa’dan Kiev’e umut veren adımlar
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Brüksel’i ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski’ye Belçika yönetimi 30 adet F-16 vaadinde bulundu.

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Rusya’nın nükleer silahları devreye sokma tehdidiyle Ukrayna cephelerinde belirli ilerleme kaydettiği sırada Avrupa, Kiev’e yeni silah hatta asker desteği göndermeyi görüşmeye başladı.

CEPHEYE FRANSIZ DANIŞMAN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iki ay önce dile getirdiği “Gerekirse askerimizi Ukrayna’ya gönderebiliriz” sözleri hayata geçirilmeye başlandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksander Sırski, önceki gün önemli bir kararın altına imza atarak, Fransız askeri danışmanların Ukrayna’daki varlığını yasallaştırmış oldu. İlan edilen karara göre sayıları açıklanmayan Fransız askeri uzmanlar cephenin ön safları dahil Ukrayna ordusuna yardım edecek.

İSPANYA’DAN PATRIOT VE LEOPARD

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin önceki günkü Madrid ziyareti sırasında iki ülke arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre İspanya yıl sonuna kadar Ukrayna’ya 1.2 milyar dolar tutarında yeni “Patriot” hava savunma sistemleriyle “Leopard” tankları verecek. Zelenski dün ise Brüksel’de Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile güvenlik anlaşması imzaladı. Kısa vadede Belçika, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık askeri yardımda bulunacak. 2028 yılı sonuna kadar da Ukrayna’ya 30 adet F-16 savaş uçağı temin edecek.      m Nerdun HACIOĞLU

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#Rusya#Ukrayna#Patriot

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