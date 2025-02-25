Avrupa’dan Kiev çıkarması

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KANADA LİDERİ DE VAR



Kiev çıkarmasına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Letonya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kristen Mihail, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau katıldı.



SİNİRLİOĞLU DA KATILDI



Kiev’deki anma seremonisine doğrudan Türkiye’yi temsil etmese de AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu da hazır bulundu. Polonya üzerinden Kiev’e giden heyette yer alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’tan farklı olarak Ukrayna’ya kendisini koruması için mali yardımda bulunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta şu ana kadar Kiev yönetimine 135 milyar Euro verdi. Mart ayında 3,5 milyar Euro’luk yeni destek paketimiz gelecek” açıklamasını yaptı.



RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM



Avrupa yönetimi Kiev’e büyük çıkarma gerçekleştirmeden önce AB tarafından Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi de onaylandı. 16 yaptırım paketinde bir dizi Rus bankasına yaptırım, alüminyum alımının yasaklanması ve Rusya’dan petrolle doğalgaz alınmaması maddeleri yer alıyor. Kiev’e gelen kalabalık AB heyetini kabul eden Ukrayna lideri Volodimir Zelenski konuşma yaparak Avrupa’dan Rusya’ya karşı desteğin sürdürülmesini istedi.



SAVAŞIN ACI BİLANÇOSU: BİNLERCE CAN KAYBI



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksander Sırski dün Rus tarafının verdiği kayıpları 870 bin asker ve subay olarak açıkladı. Sırski’ye göre Rus askerlerinin 250 bini savaşta öldü, geride kalan 620 bini normal hayat sürdüremeyecek biçimde evlerine yaralı döndü. Rusya can kaybı vermezken Rus ordusuna yakın kaynaklar Ukrayna’nın 450 bin asker kaybettiğini öne sürüyor. Ancak iki tarafın da verdiği rakamlar, teyit edilmiş gerçekleri yansıtmıyor.



ABD’DEN UKRAYNA’YA BM’DE VETO



BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’dan derhal ve şartsız olarak askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısı 93 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Aralarında ABD’nin de bulunduğu 18 ülke ise tasarıya ‘hayır’ oyu verdi. Oylama öncesinde ABD’nin, Ukrayna’dan kendi karar tasarısını desteklemesini istediği öne sürüldü. ABD’li yetkililerin Ukrayna’yı, Rusya’nın saldırganlığından bahsetmeden savaşa son verilmesini talep eden bir metne ikna etmeye çalıştığı, Ukrayna tarafının ise bunu reddettiği belirtildi. Bunun üzerine ABD tarafının da karar tasarısına “hayır” oyu verdiği bildirildi.