Avrupa’dan Gazze’de ‘masaya dönün’ çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ortak bir bildiriyle “müzakerelerin derhal yeniden başlatılması çağrısını” desteklediklerini bildirdi. Ortak açıklamada, çatışmaların derhal sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, “Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABBAS, PUTİN’LE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Hamas, yeni müzakere turuna gitmek yerine arabuluculardan ABD Başkanı Joe Biden’in Gazze’de ateşkes için sunduğu öneriyi uygulamaya koyacak bir plan sunmalarını istedi. Perşembe günü yapılacak müzakerelere katılmayacağını bildiren grup, İsrail’in yeni talepler getirerek Biden’ın sunduğu anlaşma taslağını çıkmaza soktuğu açıklamasını yaptı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlayacak. Abbas’ın 14-15 Ağustos ‘ta da Ankara’da olması bekleniyor.